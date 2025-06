Une miaourveilleuse mise à jour gratuite est disponible pour Cat Quest III sur Nintendo Switch™, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC (via Steam) ! Découvrez de tout nouveaux défis improbables réservés aux plus intrépides des félins !

Cette nouvelle mise à jour vous permet de naviguer au sein de différentes aventures, qui démarrent toutes dans la fameuse taverne des Chatraïbes. Chacune conte l’histoire de l’un des incroyables boss du jeu, avec de légères exagérations sur la manière dont les choses se sont réellement passées. Chaque combat de boss dispose désormais d’étranges modificateurs qui viennent renforcer le défi imposé par ces immenses créatures : le Roi Sanglier reçoit maintenant l’aide de météorites qui tombent du ciel, tandis que le concert de Metalichat est émaillé d’impulsions électriques qui remplissent l’écran ! Pour chaque nouveau défi relevé avec succès, vous débloquerez un compagnon inédit tel qu’un perroquet intrépide qui fond sur vos ennemis pour leur infliger de lourds dégâts. Une fois toutes ces nouvelles rencontres brillamment remportées, un nouveau combat épique devient disponible pour mettre tous vos talents à l’épreuve.

Les nouveaux et nouvelles venues qui souhaitent endosser le costume de pirate profitent d’un prix réduit pendant une durée limitée : Cat Quest III est disponible à -40 % jusqu’au 10 juillet 2025 sur Steam.

Cette mise à jour fait suite à l’annonce de l’arrivée du jeu sur iPhone, iPad et Mac pour le 8 août 2025, un an après son lancement sur PC et consoles. Précommandez Cat Quest III dès à présent sur l’App Store afin de profiter dès son lancement de tout le contenu des versions PC et consoles du jeu, y compris les Tavern Tales qui nous intéressent aujourd’hui. Contrôle tactile ou encore compatibilité Game Center font également partie des fonctionnalités à retrouver sur mobile !

La nouvelle mise à jour de Cat Quest III est disponible en téléchargement gratuit dès aujourd’hui sur Nintendo Switch™, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S and PC (via Steam).