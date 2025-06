Nightdive Studios, Atari Inc. et Maximum Entertainment France ont le plaisir d’annoncer que Turok fera son retour avec Turok Trilogy Bundle, une édition physique rassemblant les trois premiers opus 3D de la licence en version remastérisés, qui sera disponible pour Playstation 5 et Nintendo Switch dès le 31 octobre 2025.

Turok est de retour et aucun dinosaure n’est en sécurité ! Lors de sa sortie initiale en 1997, Turok a plongé les joueurs dans un monde rempli d’ennemis rusés, de pièges, d’énigmes et d’armes redoutables, le tout dans un vaste environnement 3D à explorer. Aujourd’hui, ces jeux classiques ont été restaurés et améliorés avec un nouveau moteur visuel et de nouvelles fonctionnalités passionnantes à découvrir !

Turok Remastered

Le Monde Perdu…

Un monde où le temps n’a aucune signification et où le mal ne connaît pas de limites. Arraché à un monde depuis longtemps disparu, Turok, le guerrier voyageur du temps, se retrouve propulsé sur une terre sauvage ravagée par les guerres. Un seigneur maléfique du nom de Vétéran cherche à détruire le système temporel et à régner sur l’univers en utilisant un objet ancien connu comme le Chronosceptre.

Le Chronosceptre a été détruit il y a des milliers d’années afin d’empêcher qu’il ne tombe entre des mains maléfiques. Le Vétéran a construit un énorme amplificateur qu’il envisage d’utiliser pour augmenter et pervertir le pouvoir du Chronosceptre de manière à pulvériser les barrières qui séparent les époques et dominer l’univers. Turok a fait vœu de trouver les huit morceaux du Chronosceptre éparpillés à travers le Monde Perdu et de mettre fin au complot diabolique du Vétéran…

Turok 2 : Seeds of Evil Remastered

Ayant battu le Vétéran, Turok lance le Chronosceptre dans un volcan afin de le détruire. Malheureusement, l’explosion réveille une force plus meurtrière encore : le Primagen. Une nouvelle fois, Turok est chargé de rétablir la paix sur cette terre et d’empêcher le Primagen de fusionner la Terre avec le monde des ténèbres.

Le retour du chasseur de dinosaurs !

Affrontez 35 types d’ennemis différents : ventre bedonnant, yeux qui clignent, avec des tentacules ou les mâchoires qui claquent. Des raptors préhistoriques aux carnivores évolués jusqu’à votre bataille finale contre la plus terrifiante de toutes les bêtes : vous aurez envie de tous les battre !

Les ennemis sont intelligents ! Ils sont assez futés pour attaquer en bandes, s’enfuir lorsqu’ils sont démunis ou se mettre à l’abri lors des échanges de coups de feu.

Turok 3 : Shadow of Oblivion Remastered

Turok 3 : Shadow of Oblivion Remastered est une version remasterisée, fidèle au titre original, du classique jeu de tir à la première personne sorti en 2000. Remis au goût du jour par Nightdive Studios grâce à son logiciel officiel exclusif KEX Engine, le jeu peut désormais être joué sur des plateformes modernes et jouir d’une trame d’images et d’une résolution à haute définition.

Il s’inscrit dans la suite des jeux Turok et Turok 2 : Seeds of Evil Remastered, Nightdive Studios et Universal Games mettant ainsi un terme à la trilogie. Turok 3 : Shadow of Oblivion Remastered offre un gameplay modernisé et amélioré, des textures de haute résolution, un rendu physique et un éclairage de qualité, ainsi que des commandes revisitées.