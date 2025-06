Lors de la 85e Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de Nintendo, le président Shuntaro Furukawa a abordé l’un des sujets les plus controversés liés à la Nintendo Switch 2 : les Game-Key Cards. Face à une question directe d’un actionnaire exprimant ses doutes sur leur popularité et leur impact sur les ventes de jeux tiers, le dirigeant de Nintendo a donné un éclairage important sur la genèse de ce format hybride.

Furukawa a tout d’abord rappelé que les Game-Key Cards ont été introduites pour répondre à plusieurs contraintes liées à la Switch 2, en particulier l’augmentation significative de la taille des jeux. Avec des fichiers bien plus volumineux que ceux de l’ère Switch, proposer des cartouches physiques intégrant l’ensemble du jeu devenait plus complexe, voire économiquement irréaliste pour certains éditeurs tiers. C’est dans ce contexte que Nintendo a commencé à explorer de nouvelles solutions de distribution.

Contrairement à ce que laissent penser les réactions très négatives sur les réseaux sociaux, Furukawa a insisté sur le fait que la conception des Game-Key Cards n’a pas été imposée unilatéralement. Selon lui, Nintendo a travaillé en étroite collaboration avec les éditeurs tiers pour proposer cette solution comme une alternative viable, notamment pour les jeux les plus lourds. L’objectif affiché est clair : continuer à permettre la vente physique tout en s’adaptant aux réalités économiques de l’industrie.

Ces propos font écho à ceux de Naoko Kino, de l’agence de conseil Kyos Co., qui avait récemment révélé que, si les joueurs grognaient face aux Game-Key Cards, les éditeurs, eux, saluaient cette initiative. Selon elle, ces cartes hybrides permettent aux éditeurs de proposer des titres à coûts maîtrisés, dans un contexte où la fabrication de cartouches traditionnelles devient de plus en plus coûteuse.

Furukawa n’a pas donné de détails sur d’éventuelles évolutions du format ni sur les conséquences des Game-Key Cards sur les ventes de jeux tiers, mais il a affirmé que Nintendo continuerait à soutenir activement les éditeurs, aussi bien pour le dématérialisé que pour la distribution physique.