Nintendo vient d’annoncer que Super Mario Strikers, le jeu de football arcade culte de la GameCube, sera le prochain titre à rejoindre le catalogue Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Disponible dès le 3 juillet 2025, ce sera le quatrième jeu GameCube ajouté au service depuis le lancement de la Switch 2, après The Legend of Zelda: The Wind Waker, F-Zero GX et SoulCalibur II.

Développé par Next Level Games et sorti en 2005, Super Mario Strikers est un jeu de football survolté où tous les coups sont permis. Vous y incarnez des personnages emblématiques du Royaume Champignon comme Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshi, Donkey Kong, Wario ou Waluigi. Le jeu propose plusieurs modes de jeu, dont les Grudge Matches, les Cups Battles ou encore les Custom Battles, le tout dans des arènes électrifiées où l’intensité ne faiblit jamais. Ici, pas d’arbitres : seules les bordures électrifiées délimitent le chaos.

Les objets emblématiques de l’univers Mario sont bien entendu de la partie : carapaces, champignons et même Chain Chomp peuvent apparaître en plein match pour changer le cours de la partie. Pour prendre l’avantage, il faudra surtout maîtriser le Super Strike, un tir spécial pouvant rapporter deux buts d’un coup. Le jeu est jouable aussi bien en solo qu’en multijoueur local et en ligne, jusqu’à quatre joueurs. Le jeu sera accessible via l’application Nintendo GameCube – Nintendo Classics, exclusive à la Switch 2. L’application est d’ores et déjà disponible au téléchargement sur l’eShop pour tous les abonnés Nintendo Switch Online + Pack Additionnel.