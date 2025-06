Bonne nouvelle pour les utilisateurs de la Nintendo Switch 2 qui souhaitent utiliser la nouvelle fonctionnalité GameChat : Logitech a confirmé que l’ensemble de sa gamme de webcams fonctionne avec la console… à une exception près. D’après une déclaration officielle faite à The Verge, toutes les webcams de la marque sont compatibles avec la Switch 2, sauf le modèle haut de gamme Logitech Brio 4K.

La fonction GameChat, introduite récemment avec la Switch 2, permet aux joueurs de discuter en visioconférence tout en jouant, avec un affichage direct des visages dans certains jeux compatibles. Cette fonctionnalité avait jusqu’à présent laissé planer le doute sur la compatibilité matérielle, car Nintendo n’avait pas publié de liste claire de webcams prises en charge. Le lancement de la console, il y a trois semaines, a donc plongé fabricants et utilisateurs dans l’incertitude.

Logitech devient ainsi la première grande marque à clarifier officiellement la situation. La porte-parole de l’entreprise, Leila Lewis, a déclaré que « toutes nos webcams, à l’exception de la Brio 4K, fonctionnent dès le branchement avec la Switch 2 ». Une précision utile, alors que des marques comme Elgato ou Ugreen ont dû tester leurs propres modèles sans accès anticipé à la console, parfois même en achetant des unités grand public faute de prototype fourni par Nintendo.

Quant à la Brio 4K, Logitech précise qu’elle utilise des fonctions de sécurité comme Windows Hello, non prises en charge par la Switch 2, ce qui expliquerait son incompatibilité. Certains utilisateurs avancent néanmoins qu’une rétrogradation du firmware pourrait rendre la Brio 4K compatible, mais cette manipulation est à effectuer à ses risques et périls.

En attendant une communication plus large de Nintendo ou une mise à jour éventuelle des firmwares chez d’autres constructeurs, Logitech semble aujourd’hui être le choix le plus sûr pour les utilisateurs de Switch 2 souhaitant profiter pleinement du GameChat. D’autres fabricants, comme Elgato, Obsbot et Ugreen, ont promis des correctifs ou enquêtent encore, tandis qu’Insta360 et Anker n’ont pas encore tranché.