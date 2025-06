L’arrivée de la Nintendo Switch 2 marque un nouveau chapitre dans la collaboration déjà riche entre Nintendo et Square Enix. Autrefois frileux à soutenir pleinement les plateformes Nintendo, l’éditeur japonais embrasse désormais pleinement la nouvelle génération avec une impressionnante liste de jeux compatibles, allant des sorties natives aux titres rétrocompatibles issus de la première Switch. Square Enix a officiellement publié la liste complète, confirmant que les fans de RPG et de récits immersifs auront de quoi faire dès le lancement de la console.

Commençons par les titres développés spécifiquement pour la Nintendo Switch 2. En tête d’affiche, on retrouve Bravely Default Flying Fairy HD Remaster, un retour enchanteur au premier épisode de la saga, revisité avec des graphismes en haute définition et quelques ajouts exclusifs comme des mini-jeux utilisant les nouvelles fonctions de la console. Le système de combat Brave/Default fait toujours merveille et les plus de 20 classes jouables promettent une grande richesse stratégique.

Vient ensuite Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles, un remaster attendu de l’un des plus grands jeux tactiques de tous les temps. Prévu pour le 30 septembre 2025, il bénéficie d’améliorations visuelles, d’une interface modernisée, de nouvelles conversations écrites par Yasumi Matsuno lui-même, et d’options de confort comme la sauvegarde automatique ou les réglages de difficulté. L’histoire mêle intrigues politiques et destins croisés dans un univers inoubliable.

Autre annonce de taille : le Dragon Quest I & II HD-2D Remake, prévu pour le 30 octobre 2025. Cette compilation revisite les deux premiers épisodes de la trilogie d’Erdrick avec le moteur HD-2D rendu célèbre par Octopath Traveler et Live A Live. Ces classiques fondateurs sont remis au goût du jour avec des graphismes somptueux et des ajustements modernes tout en conservant l’esprit original.

Enfin, Final Fantasy VII Remake Intergrade arrivera cet hiver sur la Nintendo Switch 2, apportant avec lui l’aventure intégrale de Cloud à Midgar ainsi que l’épisode Intermission consacré à Yuffie. Le portage promet une expérience visuelle et narrative à la hauteur, avec des combats dynamiques et une écriture fidèle à l’œuvre culte.

Mais ce n’est pas tout. Grâce à la rétrocompatibilité, la Switch 2 permet aussi de rejouer ou de découvrir des dizaines de titres de la première génération de la console. La liste comprend presque tous les jeux majeurs de Square Enix sortis ces dernières années, couvrant une large palette de licences : Final Fantasy, Dragon Quest, SaGa, Octopath Traveler, Life is Strange, NieR: Automata, Kingdom Hearts, Tactics Ogre, The DioField Chronicle, et bien d’autres.

Les fans de JRPG seront donc servis, qu’ils soient attirés par les remasters fidèles comme Final Fantasy IX, les expériences modernes comme Harvestella ou encore les curiosités comme Little Goody Two Shoes. La liste est si exhaustive qu’il serait plus rapide de demander quels jeux Square Enix ne sont pas compatibles.