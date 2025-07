Chantez et riez de tout votre cœur, brillez de mille feux avec Let’s Sing 2026.

Let’s Sing 2026 s’apprête à éclairer votre année ! La franchise de karaoké est bientôt de retour sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Let’s Sing célèbre cette année ses 15 ans d’existence, et revient avec un nouveau mélange de tubes, de nouvelles fonctionnalités et une expérience de chant plus immersive que jamais. En solo ou avec des amis, Let’s Sing 2026 vous offre une façon palpitante de chanter sur vos morceaux préférés.

Prêt à enflammer la scène ? Attrapez votre micro, échauffez vos cordes vocales et soyez prêt à vivre l’ultime aventure karaoké dans Let’s Sing 2026, disponible bientôt !