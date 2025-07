Turbo Kid, le jeu Metroidvania en pixel art, vient enfin de dévoiler sa date de sortie sur Nintendo Switch : ce sera le 5 août 2025. Annoncé il y a plus d’un an, ce titre très attendu n’avait pas encore de fenêtre de sortie précise jusqu’à aujourd’hui. Développé par Outerminds, Turbo Kid s’inscrit dans la continuité du film culte de science-fiction et action de 2015, offrant aux fans une expérience vidéoludique fidèle à l’univers déjanté et rétro-futuriste du long-métrage.

Dans Turbo Kid, vous incarnez un héros solitaire armé de compétences et d’armes délirantes, évoluant dans un wasteland infesté de mutants. Votre BMX devient bien plus qu’un simple moyen de locomotion : c’est une extension de votre puissance. Vous pourrez ainsi foncer à toute allure, défoncer vos ennemis, et découvrir les nombreux secrets de ce monde post-apocalyptique. Le jeu mise sur une jouabilité dynamique mêlant combat à la fois au corps-à-corps et à distance, avec un arsenal allant des machettes aux explosions électriques, tout cela saupoudré d’un pixel gore soigné.

Le gameplay repose sur une formule simple et addictive : pédaler, trancher, exploser, puis recommencer. La mécanique du BMX est centrale, vous permettant d’atteindre des raccourcis, d’écraser vos adversaires ou de réaliser des figures impressionnantes. Turbo Kid est le premier véritable Metroidvania où les deux roues jouent un rôle crucial, apportant une fraîcheur bienvenue au genre.

L’aventure se déroule juste après les événements du film, dans un monde rétro-futuriste des années 80 ravagé par des seigneurs de guerre tyranniques et la rareté de l’eau. Chaque choix que vous ferez, chaque personnage que vous aiderez ou combattrez, modifiera le déroulement de votre périple, offrant ainsi une rejouabilité importante. Turbo Kid mise sur un gameplay pur, sans cinématiques longues ni textes encombrants, ce qui plaira aux amateurs d’action fluide et aux speedrunners.

Enfin, la bande-son originale, signée par le duo d’électronica Le Matos, complète parfaitement cette ambiance unique et immersive. Après un lancement réussi sur PC en avril 2024, Turbo Kid s’apprête donc à débarquer sur Nintendo Switch, prêt à ravir les amateurs de jeux d’action et d’exploration nerveuse. Si vous aimez les univers rétro, les combats intenses et un gameplay exigeant, notez bien cette date : le 5 août 2025.