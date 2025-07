iam8bit et Maximum Entertainment France sont heureux d’annoncer la sortie prochaine en édition physique de trois jeux indépendants longtemps réclamés par les fans : Antonblast, 20XX/30XX et Crow Country. Ces trois jeux seront disponibles en édition physique sur Nintendo Switch le 7 novembre 2025. Crow Country sera également disponible en édition physique sur Playstation 5 à la même date.

20XX/30XX est une compilation de deux action-platformers rétro aux éléments rogue-like. Sautez et tirez pour vous frayer un chemin à travers des niveaux pleins de surprises, obtenez de nouveaux pouvoirs impressionnants, et combattez de puissants boss afin de (peut-être) sauver l’humanité !

Cette édition physique contient en bonus un manuel du jeu, un poster, des planches de stickers, un code pour le téléchargement de la bande-son, et le DLC de 30XX : Dally’s Feline Fury.

Des commandes précises : votre personnage fait exactement ce que vous voulez qu’il fasse !

Plus de 100 améliorations à collectionner !

Des tonnes de modes de jeu différents et des modificateurs de difficulté optionnels !

Des défis quotidiens et hebdomadaires !

Toutes les fonctionnalités de jeu sont disponibles en mode solo et en mode coopératif (en ligne ou en local).

Éléments de rogue-like : Niveaux aléatoires, mort permanente, améliorations permanentes

20XX / 30XX sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch le 7 novembre 2025.

ANTONBLAST est un jeu d’action et de plateforme explosif au rythme effréné, axé sur la destruction. Incarnez le furieux Anton Dynamite et démolissez des mondes loufoques ! Satan en personne a volé la collection d’âmes d’Anton, qui ne reculera devant rien pour la récupérer. Votre mission dans chaque niveau est simple : déclenchez les détonateurs, trouvez l’âme d’Anton et échappez-vous avant la fin de l’Happy Hour !

Cette édition physique contient : une carte d’art, une carte d’opération, deux planches d’autocollants et le téléchargement de la bande-son.

PARCOUREZ un jeu de plateforme unique en son genre !

PLONGEZ dans un style artistique inspiré des graffitis urbains !

DÉMOLISSEZ les environnements destructibles !

AFFRONTEZ des boss brutaux qui font trembler la terre !

EXPERIMENTEZ un style de jeu totalement dynamique : foncez pour obtenir le meilleur temps ou explorez à votre rythme !

ANTONBLAST sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch le 7 novembre 2025.

Crow Country est un survival horror atmosphérique inspiré de l’ère PS1 qui se déroule dans un parc d’attractions abandonné. Incarnez une mystérieuse jeune femme nommée Mara Forest explorant le parc abandonnée pour retrouver son propriétaire disparu, et tentez de survivre… Cette édition physique contient un manuel de 20 pages et une affiche du plan du parc.

Une histoire terrifiante

Explorez un environnement riche en atmosphère et profondément sinistre, rempli d’énigmes captivantes, de personnages mémorables et d’aberrations létales.

Profitez de votre visite

Si vous préférez découvrir l’atmosphère effrayante de Crow Country sans craindre d’être attaqué, le mode Exploration vous permet d’explorer et de profiter de l’histoire qui se déroule sans combat.

Survival horror classique

L’ancien et le nouveau se combinent, avec un look et des éléments de jeu inspirés des grands survival horror de l’ère PlayStation 1. Utilisez les commandes modernes ou optez pour les commandes « tank » authentiques et traditionnelles.

Crow Country sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5 le 7 novembre 2025.