iam8bit, le développeur ustwo Games et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer l’arrivée en édition physique de Monument Valley: The Trilogy, la compilation rassemblant les trois jeux acclamés de la licence de réflexion contemplative Monument Valley.

Disponible pour Playstation 5 et Nintendo Switch dès le 30 octobre 2025, cette sortie inclura en bonus dans la boîte un ensemble de six carte illustrées représentant le monde coloré des jeux Monument Valley. De plus, le premier tirage du jeu (« day one ») contiendra en supplément un code de téléchargement pour l’ensemble des bandes-son éthérées de ces trois jeux.

Retrouvez la série complète des jeux primés Monument Valley, regroupés dans une même collection physique. Commencez par la quête de pardon d’Ida à travers les bâtiments surréalistes de Monument Valley ; continuez avec Ro et son enfant dans Monument Valley 2, qui vous propose d’explorer un monde à géométrie variable et les liens de la maternité ; et enfin, terminez l’aventure avec Monument Valley 3, où Noor devra raviver la lumière sacrée pour ramener l’harmonie dans un monde fracturé.

C’est la première fois que les trois jeux se retrouvent réunis sur un même support, pour vous offrir la chance unique de profiter de cette trilogie via une splendide édition physique.

Monument Valley : The Trilogy propose des heures de casse-tête reposants, des graphismes époustouflants et un paysage sonore qui a su capter l’attention de millions de joueurs à travers le monde. Que vous connaissiez déjà les jeux ou que vous les découvriez pour la première fois, cette collection est le moyen le plus complet d’explorer un monde à la beauté impossible.

Résolvez des casse-têtes fascinants : manipulez une architecture impossible et des illusions d’optique pour guider des personnages à travers des niveaux magnifiques entièrement conçus à la main.

Un chef-d’œuvre vivant : chaque image est un ouvrage de perfection, s’inspirant de la sculpture minimaliste, de la géométrie sacrée et du monde naturel.

Une trilogie d’aventures riches en émotions : découvrez des histoires de développement personnel, de connexions et de guérison par le biais de trois scénarios sincères.

Monument Valley: The Trilogy sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5 le 30 octobre 2025.