Silver Lining Interactive, Team17 Digital, le développeur FusionPlay et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer la sortie fin 2025 de l’édition physique de Nice Day For Fishing pour PlayStation 5 et Nintendo Switch.

Sous licence officielle de Viva La Dirt League, ce jeu de rôle pixelisé unique en son genre plonge les joueurs dans la peau de Baelin le pêcheur, héros improbable de Honeywood, qui doit se lever et lancer bien plus que sa ligne pour sauver le monde d’Azerim.

L’édition physique comprend le jeu complet et le DLC Legendary Edition, avec des coffres exclusifs remplis d’équipements héroïques et 12 objets premium forgés à partir d’acier d’Erangel et de cuir de Sanhok, tous officiellement approuvés par Greg le cultivateur d’ail !

Une épopée mêlant fantaisie, aventure et… pêche ?

Lorsque les héros légendaires d’Azerim disparaissent sans laisser de traces, le chaos s’empare du pays, et seul un courageux personnage reste pour reprendre le flambeau : Baelin, un humble pêcheur devenu aventurier malgré lui.

Armé uniquement de sa canne à pêche, d’une poche remplie d’appâts et d’un sens inattendu du destin, Baelin doit quitter les berges du fleuve et s’aventurer dans un monde en péril.

Maîtrisez des combats de pêche au timing précis où chaque lancer est un affrontement de force, de sorts et de stratégie. Améliorez votre équipement, équipez-vous d’hameçons magiques et affrontez des boss aquatiques monstrueux qui vivent dans les eaux les plus profondes. Parcourez le monde enchanté d’Azerim, des forêts luxuriantes aux grottes submergées, et découvrez des trésors cachés, des quêtes secondaires et des personnages curieux.

Avec votre canne à pêche comme arme et votre bateau comme fidèle destrier, la quête de Baelin ne consiste pas seulement à attraper des poissons, mais aussi à reconstruire le village de Honeywood, à redonner espoir à une terre au bord de l’effondrement et, peut-être, à prouver que même les héros les plus discrets peuvent faire les plus grands exploits.

Nice Day For Fishing sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5 fin 2025.