Alors que les grandes vacances se profilent, que les soldes d’été de Steam se terminent, notre sélection des promotions, elle, continue ! Au programme, beaucoup de Square Enix… mais pas que. En espérant que vous trouvez votre bonheur !

Harvestella

23,99€ au lieu de 59,99€

Nous commençons avec Harvestella qui est disponible sur l’eShop à 23,99€ au lieu de 59,99€ jusqu’au 16 juillet !

Harvestella est un RPG de simulation de vie à la durée de vie colossale, avec une bonne narration qui paraît être une bonne porte d’entrée pour ceux qui veulent s’initier aux RPGs. Le jeu, au level design réussi, est intégralement en français. À sa sortie, nous lui avions mis le note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

NieR:Automata The End of YoRHa Edition

15,99€ au lieu de 39,99€

Nous continuons avec les titres de Square Enix, cette fois-ci avec NieR:Automata The End of YoRHa Edition qui passe sur l’eShop de 39,99€ à 15,99€ jusqu’au 16 juillet aussi.

Nommé au Game Award 2017 du meilleur RPG, de la meilleure narration et de la meilleure bande-son, NieR:Automata The End of YoRHa Edition est un très bon portage de ce action-RPG reconnu par les joueurs et les critiques. Même si la version Switch est forcément moins jolie, nous avons un opus avec d’énormes qualités pour seulement seize euros. Attention, le jeu est déconseillé aux moins de dix-huit ans. À sa sortie, notre testeur lui avait mis la note de 8,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Freedom Planet 2

14,99€ au lieu de 24,99€

Petite entorse à cette sélection très Square Enix avec Freedom Planet 2, disponible sur l’eShop à 14,99€ au lieu de 24,99€. La promotion dure jusqu’au 27 juillet.

Le premier opus, sorti en 2019, est lui aussi en promotion. Freedom Planet 2 est une suite réussie d’un jeu déjà très qualitatif. Nous sommes dans un plateformer nerveux et en même temps très simple à prendre en main. Avec son level design de haute qualité, nous avons une expérience à la fois rétro (qui rappelle Sonic) mais à la fois moderne. Notre testeur lui avait mis 8 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.

Octopath Traveler II

23,99€ au lieu de 59,99€

Alors que les fans se divisent pour savoir quel est le meilleur opus de la licence, Octopath Traveler II est disponible sur l’eShop au prix de 23,99€ au lieu de 59,99€. Vous avez jusqu’au 16 juillet pour en profiter.

Octopath Traveler II est un J-RPG à la narration maîtrisée avec une patte graphique tout simplement sublime. Le jeu était simplement l’un des meilleurs jeux de l’année 2023 et nous vous le recommandons les yeux fermés. Notre testeur lui avait mis la note de 9 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars

11,99€ au lieu de 29,99€

Nous terminons avec Voice of Cards: The Isle Dragon Roars est actuellement sur l’eShop au prix de 11,99€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 16 juillet !

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars est un RPG raconté avec des cartes. Le jeu propose une expérience unique à l’ambiance quasi-parfaite et au très bon scénario. Nous lui avions mis la note de 8,4 sur 10 à sa sortie. Par ailleurs, une trilogie avec ce jeu-là est aussi disponible en promotion (lien ici)

Vous pouvez lire notre test ici.