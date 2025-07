Le studio japonais Camelot Software Planning, connu pour avoir signé des licences emblématiques telles que Golden Sun, Mario Golf et Mario Tennis, semble actuellement dans la dernière ligne droite du développement de son prochain jeu. Bien que le titre reste encore mystérieux, de nombreux indices pointent vers une sortie sur la future Nintendo Switch 2.

Selon plusieurs sources techniques et des données en ligne, les équipes de Camelot travaillent activement sur des tâches de localisation, des tests d’interface utilisateur automatisés ainsi que des processus d’annotation de l’interface. Ces étapes sont généralement réalisées en fin de production, ce qui laisse penser que le jeu est presque prêt à entrer en phase de lancement.

Autre élément intéressant : certains employés du studio manifestent un vif intérêt pour les technologies 4K et les systèmes d’annotation automatique d’images, suggérant une compatibilité avec un matériel plus puissant, probablement la Switch 2. Cette orientation technique semble cohérente avec les capacités attendues de la prochaine console de Nintendo.

Les fans de Golden Sun sont nombreux à espérer une résurrection de la saga, surtout si l’on considère le rythme de publication des titres par Camelot. Entre Golden Sun: The Lost Age et Golden Sun: Dark Dawn, le studio a développé six jeux de sport. Depuis Dark Dawn, six autres jeux sportifs ont vu le jour. Si le schéma se répète, il pourrait bien être temps pour un nouvel épisode de Golden Sun.

Pour l’heure, aucun détail officiel n’a été communiqué par Nintendo ou Camelot. Mais tous les signaux sont au vert : un projet Switch 2 en fin de développement, des technologies de nouvelle génération en ligne de mire, et un timing qui collerait parfaitement avec un retour d’une licence culte. Les prochains mois pourraient réserver une belle surprise aux amateurs de RPG et aux nostalgiques de la GBA.

Source