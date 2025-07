Disponible dès aujourd’hui, DRAGON BALL Z: KAKAROT | DAIMA – Aventure dans le Domaine des Démons Partie 1 invite les joueurs à vivre une expérience totalement différente en compagnie de Goku, Glorio, Panzy et Supreme Kai partis à la recherche des trois Dragon Balls du Royaume des Démons. Partie 1 est le premier épisode d’un pack de deux DLC, dont la suite sortira prochainement. Les joueurs peuvent accéder à DAIMA – Aventure dans le Domaine des Démons Partie 1 indépendamment de l’histoire principale dans DRAGON BALL Z: KAKAROT sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Goku et ses amis ont été transformés en enfants par Gomah, le seigneur du Royaume des Démons, afin de les rendre trop faibles pour contrecarrer ses plans. Dans le rôle de Goku, les joueurs pourront découvrir une nouvelle zone, le Troisième Monde des Démons, et faire appel à leurs nouveaux amis pour terrasser les membres de la police militaire du Royaume des Démons où de redoutables ennemis tels que les Tamagami, les gardiens des Dragon Balls dans le Royaume des Démons.