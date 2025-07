La marque leader de périphériques Turtle Beach Corporation (Nasdaq: TBCH) annonce la manette sans fil Turtle Beach® Rematch™ : Donkey Kong™, nouvel ajout au catalogue florissant d’accessoires de gaming Turtle Beach sous licence officielle Nintendo, compatibles avec la Nintendo Switch™, la Nintendo Switch™ Lite et la Nintendo Switch™ – modèle OLED. Cette manette fonctionne également avec la Nintendo Switch™ 2 (bouton C non disponible). La manette sans fil Turtle Beach Rematch : Donkey Kong est disponible en précommande dès aujourd’hui sur le site www.turtlebeach.com et chez les revendeurs participants dans le monde entier au prix de 59,99 € et sortira le 12 octobre 2025.

« Nos manettes sous licence officielle de Nintendo sont conçues pour les fans passionnés qui aiment les personnages emblématiques, les mondes immersifs et les jeux légendaires pour lesquels Nintendo est connu », a déclaré Cris Keirn, PDG de Turtle Beach Corporation. « Notre nouvelle manette sans fil sur le thème de Donkey Kong regorge de fonctionnalités pour une expérience exceptionnelle, elle associe la prise en charge du contrôle des mouvements avec un design dynamique qui révèle différents visuels de Donkey Kong en fonction de l’angle de vue choisi. »

Les joueurs peuvent améliorer leur niveau avec la manette sans fil Donkey Kong Rematch pour la Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite et Nintendo Switch – modèle OLED. Cette manette fonctionne également avec la Nintendo Switch 2 (bouton C non disponible). Dotée d’un design lenticulaire qui évolue en fonction des mouvements des joueurs, elle révèle deux visuels de jungle qui donnent vie au monde de Donkey Kong. Les joueurs évolueront avec une précision naturelle grâce aux commandes de mouvement intégrées dans des jeux comme Donkey Kong Bananza, Donkey Kong Country Returns HD, Mario Kart™ 8 Deluxe et Mario Kart World.

La nouvelle Manette sans fil Donkey Kong Rematch est la dernière à rejoindre le catalogue florissant d’accessoires de jeu sous licence officielle de Turtle Beach, compatibles avec les consoles Nintendo Switch et la nouvelle Nintendo Switch 2. Parmi les autres manettes compatibles figurent la Manette Sans-fil Turtle Beach Rematch : Super Mario Star, la Manette Sans-fil Turtle Beach Rematch : Invincible Mario, la Manette Sans-fil Turtle Beach Rematch : Grand Prix Mario, la Manette Sans-fil Turtle Beach Rematch : Boo Hoo, et la Manette Sans-fil Turtle Beach Rematch : Blackout Bowser. De plus, les casques compatibles incluent les modèles Turtle Beach Recon™ 70 et Turtle Beach Airlite™ Fit.