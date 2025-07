Le studio Chibig a officiellement annoncé Mai: Child of Ages, un jeu d’aventure mêlant plateforme de précision, exploration temporelle et combats techniques. Le titre sortira dans un premier temps sur Nintendo Switch le 18 septembre 2025, avant de débarquer plus tard sur Nintendo Switch 2. Il est également prévu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

Dans Mai: Child of Ages, les joueurs suivront l’histoire de Mai, une jeune fille qui tente de découvrir son identité et percer les mystères d’un monde ravagé par la Dernière Grande Guerre. Grâce à la Plante Sacrée, elle est capable de voyager à travers le temps, explorant aussi bien des civilisations anciennes que des futurs dystopiques.

Au fil de son aventure, Mai traversera différentes périodes de sa vie — de l’enfance à l’adolescence — chacune apportant de nouvelles capacités et mécaniques de gameplay. Les joueurs devront explorer des donjons, affronter des ennemis métamorphes, et résoudre des énigmes environnementales basées sur la manipulation du temps, notamment via la puissante Pierre d’Uroboro, un artefact capable de remodeler l’espace-temps.

Le jeu proposera plus de 20 heures de contenu, avec des cavernes oubliées, des usines désaffectées, des zones submergées et bien plus encore à explorer. Le système de progression s’inspire des Metroidvania, débloquant au fil du jeu de nouvelles capacités permettant d’ouvrir des chemins inaccessibles jusque-là.

Les combats mêlent attaque au corps-à-corps et à distance dans un style hack-and-slash fluide et nerveux. Les joueurs pourront aussi fabriquer de nouveaux outils et armes à l’aide du journal de Mai, pour adapter leur style de jeu.

Le mode coopération permettra à un second joueur d’incarner un esprit primordial capable de prendre le contrôle des ennemis pour aider Mai pendant les combats ou interagir avec l’environnement. Le jeu inclura aussi des puzzles secondaires, des défis optionnels, des objets cachés et un système d’artisanat.

Mai: Child of Ages s’annonce comme une aventure riche en émotions, en mystères et en découvertes. Avec son approche narrative ambitieuse et ses mécaniques de gameplay évolutives, il pourrait bien séduire les amateurs de récits épiques, de plateformes exigeantes et d’univers fantastiques. La grande question reste : Mai pourra-t-elle réparer les erreurs du passé et changer le destin de l’univers primordial ? Réponse en septembre.