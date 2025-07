Selon de nouvelles informations partagées en exclusivité par l’insider bien connu The Ghost of Hope, Call of Duty 2027 ne poursuivra pas la route d’Advanced Warfare 2. Le projet confié à Sledgehammer Games serait en réalité le point de départ d’une nouvelle sous-franchise encore inédite au sein de la série. Autrement dit : ni une suite de Black Ops, ni un nouvel épisode Modern Warfare, bien que l’action soit bien ancrée dans l’ère moderne.

Parmi les éléments notables, l’absence totale de jetpacks est confirmée. Toutefois, les développeurs mettraient un fort accent sur les déplacements avec une approche plus poussée du parkour, dans la lignée du mode « Get High » de Modern Warfare III, qui ferait son retour. Le corps-à-corps serait aussi mis en avant, avec même des éléments inspirés des arts martiaux, comme des coups de pied ou des coups de karaté. Une direction étonnante pour la licence, qui pourrait signaler une volonté de bousculer certains codes établis.

Autre détail significatif : le mode Zombies ne serait pas prévu dans ce volet. Une décision qui pourrait surprendre les habitués, mais qui s’inscrirait dans une stratégie plus large, alors que plusieurs rumeurs évoquent le développement en parallèle d’un jeu Zombies autonome en free-to-play.

Bien entendu, toutes ces informations sont à prendre avec les précautions habituelles liées aux fuites. Cela dit, The Ghost of Hope jouit d’une certaine fiabilité, notamment pour avoir récemment révélé à l’avance les grandes lignes de Black Ops 7.

Enfin, pour compléter le tableau, d’autres sources affirment que Call of Duty 2026, développé par Infinity Ward, porterait le sous-titre Modern Warfare 사 et se déroulerait entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ce volet serait en prime le premier épisode prévu sur Xbox Next Gen, même si la sortie de la console elle-même à l’horizon 2026 reste encore à confirmer.