The Lumistella Company, la société à l’origine du merveilleux Santaverse et de la tradition The Elf on the Shelf, et Outright Games, éditeur mondial de divertissements interactifs pour toute la famille, viennent d’annoncer la sortie prochaine de The Elf on the Shelf: Christmas Heroes, un tout nouveau jeu conçu pour célébrer le 20e anniversaire de ce personnage emblématique. Prévu pour le 17 octobre 2025, ce jeu vidéo pour toute la famille permettra aux joueurs de découvrir The Elf on the Shelf et la magie du pôle Nord sur consoles et PC.

Ce nouveau jeu d’aventure et de plateformes en 2D emmènera les joueurs à la découverte du pôle Nord où ils pourront vivre l’esprit de Noël au travers de moments inoubliables de bonheur et d’espièglerie. The Elf on the Shelf: Christmas Heroes sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC (Steam et Microsoft Store).

« En vingt ans, The Elf on the Shelf est devenu un personnage incontournable des fêtes de Noël pour de nombreuses familles dans le monde entier », explique Chanda Bell, cofondatrice et codirectrice de The Lumistella Company. « De moments joyeux en souvenirs enchantés, cette tradition rapproche les cœurs et, avec Christmas Heroes, nous avons le privilège d’offrir aux familles un nouveau moyen de partager des moments magiques, de créer de nouvelles traditions et de découvrir le pôle Nord comme elles ne l’ont encore jamais vu. »

Dans The Elf on the Shelf: Christmas Heroes, les joueurs incarnent un apprenti-lutin éclaireur chargé de retrouver l’esprit de Noël pour sauver la saison des fêtes. Du camp d’entraînement des lutins à l’atelier du père Noël, chacun des 24 niveaux leur réserve des surprises saisonnières et des moments magiques de divertissement interactif. Ils pourront courir, sauter et explorer, esquiver les obstacles en forme de cookies, résoudre des énigmes amusantes et retrouver tout le charme de l’esprit de Noël ! Avec ses mini-jeux et ses surprises à la pelle, Christmas Heroes est conçu pour réunir toute la famille tout au long de l’année. Jouable dès 5 ans, The Elf on the Shelf: Christmas Heroes offre des commandes simples et des fonctionnalités d’accessibilité comme la récupération automatique et un mode Invincibilité pour que même les plus jeunes puissent participer à la fête. Joueur chevronné ou lutin en devenir, cette aventure de Noël adaptée à tous les âges permet à toute la famille de créer des souvenirs inoubliables.

Avec The Elf on the Shelf, une tradition qui fête aujourd’hui ses 20 ans, The Lumistella Company a su conquérir les cœurs des générations du monde entier. Plébiscitée par les parents et les professeurs, cette tradition encourage la créativité et l’imagination et rapproche toute la famille pendant la saison des fêtes. Avec plus de 31 millions de lutins éclaireurs, d’Elf Pets® et d’Elf Mates® vendus dans le monde et une présence dans 29 pays, The Lumistella Company continue de répandre la joie et la bonne humeur au travers de ses narrations immersives et de ses innovations. Désormais, l’histoire continue dans un format interactif qui invite les joueurs à retrouver l’esprit de Noël dans un nouveau monde de jeu.

« C’est un véritable plaisir de nous associer avec The Lumistella Company pour transformer une tradition de Noël en aventure interactive », déclare Stéphanie Malham, directrice d’Outright Games. « Notre objectif était de créer un jeu qui vous donne l’impression de pousser les portes de l’atelier du père Noël. Le monde de The Elf on the Shelf déborde de charme et de surprises et nous avons souhaité injecter la même énergie espiègle dans chaque niveau. C’est un jeu généreux, drôle et magique où enfants et parents peuvent incarner de véritables héros de Noël. »