Depuis peu, Nintendo partage chaque mois le classement des meilleures ventes de jeux sur l’eShop de la Nintendo Switch 2 en Corée du Sud. Le classement de juin 2025 vient d’être publié, et il dresse un portrait clair des préférences des joueurs coréens sur la nouvelle console hybride.

Sans surprise, Mario Kart World prend la tête du classement. Sorti le 5 juin dernier en même temps que la Nintendo Switch 2, ce nouvel opus a immédiatement conquis les fans, grâce à ses circuits inédits, son approche tournée vers le multijoueur mondial et son contenu massif.

La deuxième place revient à un grand classique modernisé : The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Switch 2 Edition, également lancé le même jour. Cette version revue du jeu culte de 2017 propose des graphismes affinés et un framerate amélioré, rendant les explorations d’Hyrule plus immersives que jamais.

Le podium est complété par Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time – Switch 2 Edition, nouvelle version d’un jeu de rôle de Level-5 qui séduit particulièrement grâce à son mélange entre vie quotidienne, quêtes et personnalisation.

Autre fait marquant : les 20 jeux du Top sont tous des nouveautés, publiées le jour de lancement de la Switch 2 ou peu après. Cela témoigne non seulement de la puissance de ce lancement sur le marché sud-coréen, mais aussi du fort appétit pour les nouvelles expériences optimisées pour la console.

Parmi les autres entrées notables, on retrouve Hogwarts Legacy à la 4e place, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition en 7e, Street Fighter 6 à la 9e, ou encore No Man’s Sky en 8e position, tous retravaillés pour tirer parti du nouveau hardware.

Voici un aperçu des 20 meilleures ventes de l’eShop Switch 2 en Corée du Sud pour le mois de juin 2025 (classement établi entre le 1er et le 30 juin, uniquement pour les jeux payants). Avec aucun jeu free-to-play inclus dans ce classement (qui ne prend en compte que les achats payants sur l’eShop et le My Nintendo Store), ce top reflète une forte dynamique commerciale, portée par un catalogue riche et de qualité dès les premières semaines de vie de la Switch 2. Reste à voir si ces titres conserveront leur position en juillet, avec l’arrivée de nouvelles sorties majeures.