Le studio japonais IKINAGAMES, en partenariat avec l’éditeur Happinet, a annoncé que The Starbites, son RPG de science-fiction à la direction artistique unique, sortira au Japon le 16 octobre 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series. Le prix est fixé à 6 380 yens, avec des éditions physiques prévues pour la PS5 et la Switch. Une sortie occidentale est également prévue sur consoles et PC (Steam), mais les dates pour ces territoires seront annoncées ultérieurement.

Dans The Starbites, les joueurs plongent dans une aventure post-apocalyptique teintée d’espoir, où la planète Bitter, autrefois florissante, a été transformée en désert après une guerre galactique dévastatrice. Vous incarnez Lukida, une jeune fille sans souvenir du conflit, vivant à Delight City, une oasis de vie au cœur de ce monde désolé.

Le cœur de l’aventure repose sur des combats au tour par tour dynamiques, dans lesquels les personnages utilisent des mechas personnalisables. Chaque machine est liée à un personnage et reflète ses traits de caractère, son style de combat et ses compétences. Le système de combat, bien qu’inspiré des classiques du RPG, est enrichi de mécaniques modernes comme la jauge Driver’s High, permettant d’enchaîner des actions puissantes de manière stratégique pour retourner le cours d’une bataille.

Le jeu mise aussi sur une immersion narrative forte, avec plus de 50 cinématiques de haute qualité et une écriture centrée sur les drames humains et les mystères enfouis sous les sables de Bitter. Vous croiserez sur votre chemin Gwen-Dol, un alcoolique au grand cœur, et Badger, un ingénieur calme et dévoué. Ensemble, vous explorerez les secrets du passé, les ruines des anciennes civilisations et les anomalies technologiques qui rongent la planète.

L’exploration occupe une place centrale dans The Starbites. Chaque zone désertique recèle des trésors, des composants rares pour améliorer vos mechas, et des objets clés pour progresser dans l’histoire. Delight City, la base de départ des héros, est un lieu vivant où les habitants échangent informations et ressources pour survivre. En avançant, vous débloquerez des niveaux cachés, découvrirez des PNJ uniques, et débloquerez de nouveaux éléments narratifs.

Le système de progression repose sur la récupération de pièces et de matériaux, vous permettant de renforcer vos mechas avec des équipements variés : armes, armures, moteurs et noyaux d’énergie. Chaque choix influe directement sur vos performances en combat, rendant la construction de votre équipe essentielle pour surmonter les défis.

La formation de votre escouade sera cruciale : entre membres actifs et membres de soutien, chaque configuration devra être adaptée aux boss et aux ennemis spécifiques rencontrés dans chaque chapitre. Le jeu promet une montée en puissance rythmée et des affrontements intenses contre des IA hostiles, des mechas corrompus et d’étranges phénomènes énergétiques.

Visuellement, The Starbites mêle esthétiques rétro-futuristes et paysages désertiques baignés de lumière, renforçant la dualité entre l’espoir des survivants et la désolation du monde. L’ambiance sonore et le doublage promettent une narration immersive à la hauteur de son ambition.