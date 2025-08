Aujourd’hui, pendant le Nintendo Direct, SQUARE ENIX a dévoilé 2 nouveaux jeux en développement au sein de son studio interne, Team Asano. Tout d’abord, OCTOPATH TRAVELER 0, un RPG au tour par tour, en HD-2D. Il s’agit d’une histoire indépendante se déroulant avant l’acclamé OCTOPATH TRAVELER et disponible le 4 décembre 2025. Et The Adventures of Elliot: The Millennium Tales un tout nouveau action RPG à un joueur, proposant un récit audacieux, une exploration approfondie, une personnalisation avancée et des combats dynamiques intenses.

Une première demo** gratuite est disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch 2 pour The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Les joueuses et les joueurs peuvent essayer la démo et donner leur avis grâce à un formulaire en ligne, jusqu’au 30 septembre 2025.

À propos de OCTOPATH TRAVELER 0

Dans OCTOPATH TRAVELER 0 les joueurs vivront une histoire de renaissance et de vengeance dans une saga épique qui se déroule à travers le royaume d’Orsterra. Le jeu reprend des éléments phare de la licence et – pour la première fois dans l’histoire de la série – les joueurs pourront personnaliser leur propre protagoniste et reconstruire leur ville natale après sa destruction. L’histoire est basée sur le jeu mobile OCTOPATH TRAVELER : Champions of the Continent, ajoute de nouveaux éléments narratifs où les joueurs reconstruisent leur ville, et réinterprète certains temps forts tout au long du jeu. Les fans de la licence apprécieront le retour de l’iconique style HD-2D, la capacité d’interagir avec les autres personnages de façon variée avec « Path Actions », et le système de combat « Break » et « Boost » qui peut renverser le cours d’une bataille.

OCTOPATH TRAVELER 0 est maintenant disponible en précommande*, avec les détails ci-dessous.

Edition Standard : Jeu de base (physique/numérique)

Jeu de base (physique/numérique) Edition Numérique Deluxe : Jeu de base (numérique), un set « Provisions de voyage Deluxe », un Art Book numérique. Le set « Provisions de voyage Deluxe » inclut : Actions spéciales : Triple Strike Mastery SP Saver Mastery Extra JP Mastery Consommables : Set de 8 noix (M) Fortifying Nut (M) Magic Nut (M) Tough Nut (M) Resistant Nut (M) Light Nut (M) Critical Nut (M) Sharp Nut (M) Slippery Nut (M) Décorations de ville : éléments de décoration festifs Table with Roasted Chicken Festive Arch Large Festive Arch Festive Flag Grand Vase

Jeu de base (numérique), un set « Provisions de voyage Deluxe », un Art Book numérique. Le set « Provisions de voyage Deluxe » inclut : Edition Collector : Jeu de base, objets collectors, mise à jour Digital Deluxe

Celles et ceux qui précommandent le jeu recevront le set Travel Provisions un pack d’objets en jeu contenant cinq Healing Grape (M), cinq Inspiriting Plum (M), et deux Revitalizing Jams ainsi que la capacité Icewind Mastery, à utiliser en combat et qui vous donnera des avantages pour commencer votre aventure.

Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 – Précommandes physiques ouvertes aujourd’hui, précommandes numériques annoncées bientôt.

SQUARE ENIX a annoncé des bonus de sauvegarde pour OCTOPATH TRAVELER 0, qui permettent aux joueurs ayant des données de sauvegarde ou des données pour les démos de OCTOPATH TRAVELER, OCTOPATH TRAVELER II, BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster, DRAGON QUEST III HD-2D Remake ou DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake sur leurs machines (ou l’achat de ces jeux dans leur historique sur leur compte pour certaines consoles) de recevoir des objets bonus dans OCTOPATH TRAVELER 0.

OCTOPATH TRAVELER 0 sera disponible le 4 décembre 2025, le jeu est classé PEGI 12.

*Les précommandes numériques Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 seront ouvertes à une date ultérieure.

À propos de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

The Adventures of Elliot: The Millenium Tales est une nouvelle aventure fantastique se déroulant dans le monde de Philabieldia – une terre hostile envahie par des bêtes féroces. Quand de mystérieuses ruines sont découvertes juste au-delà des murs protecteurs du royaume d’Huther, le seul bastion de l’humanité, un jeune aventurier nommé Elliot et son acolyte féérique Faie, entreprennent un périlleux voyage – qui se déploiera à travers le tissu de l’espace et du temps.

Le duo formé par Elliot et Faie traversera un vaste monde rempli d’ennemis, de grottes cachées et de ruines anciennes. Elliot peut manier sept types d’armes, allant des épées de combat rapproché aux chaînes et faucilles polyvalentes qui permettent d’attirer les ennemis. Chaque arme est personnalisable à l’aide de la magilithe, permettant aux joueurs d’adapter leur style de combat. Les capacités spéciales de Faie sont redoutables tant au combat qu’en dehors, qu’il s’agisse d’attaquer des ennemis, de récupérer des objets difficiles à atteindre ou d’aider à l’exploration.

** Les données de sauvegarde de cette démo ne peuvent pas être transférées vers la version finale