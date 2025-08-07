Deck13 Spotlight et Umami Tiger, le studio récemment fondé par le développeur Matthias Linda, sont fiers d’annoncer la sortie aujourd’hui de Ashes of Elrant, le DLC officiel du J-RPG indépendant multi-récompensé Chained Echoes, disponible dès aujourd’hui sur PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch.
Proposant jusqu’à 10 à 15 heures de contenu inédit, incluant des quêtes secondaires et des nombreux secrets, Ashes of Elrant est bien plus qu’un simple DLC. C’est un nouveau chapitre au sein de l’univers de Chained Echoes, offrant aux joueurs les plus aguerris de nouvelles révélations passionnantes sur l’histoire du jeu. Percez les mystères de l’Ordre de Léonar et de ses origines, et faîtes la connaissance d’un nouveau personnage jouable : le Loup Blanc, dont le nom complet sera révélé lors cette nouvelle aventure.
Ce DLC comprend d’autres surprises, tel qu’un mini-jeu de pêche permettant de débloquer une chanson spéciale en guise de récompense. Cette chanson est d’ores et déjà disponible sur Spotify et d’autres services de streaming audio. Un grand merci à Defy the Laws of Tradition.
Enfin, pour célébrer la sortie d’Ashes of Elrant, Umami Tiger a le plaisir d’annoncer une campagne Makership pour la création d’une peluche Chained Echoes ! Les fans peuvent désormais précommander une adorable peluche Sienna et pourront ainsi bientôt accueillir la Succube Rouge chez eux.
Empoignez votre épée, canalisez vos pouvoirs magiques et embarquez à bord de votre Mech. Chained Echoes est un RPG à l’esthétique 16 bits dans un monde fantastique où les dragons se mêlent aux armures de méca. Suivez les aventures d’un groupe de héros et découvrez un monde débordant de personnages attachants, de paysages merveilleux et d’ennemis sournois. Saurez-vous restaurer la paix sur un continent où la guerre fait rage depuis des générations et où la traîtrise est monnaie courante ? Chained Echoes est un jeu d’aventure où un groupe de héros voyagent à travers les vastes étendues du continent Valandis pour mettre fin à la guerre qui oppose ses trois royaumes. Leur périple les mènera à travers des environnements variés, de hauts plateaux balayés par le vent à des archipels exotiques, de cités englouties à d’anciens donjons oubliés…
- 50 heures de jeu
- Combat dynamiques en tour-par-tour
- Pas de rencontres surprises
- Chaque ennemi est visible hors combat
- Une tonne d’objets à récolter, à dérober ou à fabriquer
- Une grande profondeur dans les mécaniques de compétences et d’équipement
- Personnalisez votre propre ballon dirigeable
- Voyagez et battez-vous à pied ou à bord de votre Mech
- Des graphismes 16 bit inspirés de la SNES
- Une bande-son inspirée des RPGs PSX
Ben perso, je ne le trouve pas sur le store français.