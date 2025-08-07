Deck13 Spotlight et Umami Tiger, le studio récemment fondé par le développeur Matthias Linda, sont fiers d’annoncer la sortie aujourd’hui de Ashes of Elrant, le DLC officiel du J-RPG indépendant multi-récompensé Chained Echoes, disponible dès aujourd’hui sur PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Proposant jusqu’à 10 à 15 heures de contenu inédit, incluant des quêtes secondaires et des nombreux secrets, Ashes of Elrant est bien plus qu’un simple DLC. C’est un nouveau chapitre au sein de l’univers de Chained Echoes, offrant aux joueurs les plus aguerris de nouvelles révélations passionnantes sur l’histoire du jeu. Percez les mystères de l’Ordre de Léonar et de ses origines, et faîtes la connaissance d’un nouveau personnage jouable : le Loup Blanc, dont le nom complet sera révélé lors cette nouvelle aventure.

Ce DLC comprend d’autres surprises, tel qu’un mini-jeu de pêche permettant de débloquer une chanson spéciale en guise de récompense. Cette chanson est d’ores et déjà disponible sur Spotify et d’autres services de streaming audio. Un grand merci à Defy the Laws of Tradition .

Enfin, pour célébrer la sortie d’Ashes of Elrant, Umami Tiger a le plaisir d’annoncer une campagne Makership pour la création d’une peluche Chained Echoes ! Les fans peuvent désormais précommander une adorable peluche Sienna et pourront ainsi bientôt accueillir la Succube Rouge chez eux.