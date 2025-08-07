Terra Nil, le jeu de stratégie environnementale imaginé par Free Lives et Devolver Digital, s’embrase avec une nouvelle mise à jour gratuite nommée Heatwave.

Terra Nil vous demande de restaurer la vie dans des environnements arides à l’aide d’éco-technologies avancées, avant de repartir sans laisser de traces. Gratuite pour celles et ceux qui possèdent le jeu de base, cette vaste mise à jour de contenu ajoute une toute nouvelle région à vivifier.

Heatwave, en bref :

13 nouvelles espèces animales comme des crocodiles, des éléphants, des hyènes et des vautours. Ils apparaissent plus naturellement dans l’univers et arpentent les lieux plus longtemps qu’avant.

Un nouveau mode photo vous permet de prendre des clichés des animaux qui se baladent dans les paysages restaurés. Un système de score récompense les photographes les plus aguerris.

Trois nouvelles cartes offrent des défis inédits : Parched Dunes, Canyon Peaks et Fracked Floodplain, avec de vastes canyons à franchir, des incendies de pétrole à éteindre et plus encore.

De nouvelles technologies écologiques à découvrir, comme un robot de recyclage télécommandé et le Xerophytium, un bâtiment utilisé pour restaurer les biomes de cactus.

Tout le contenu de la mise à jour Heatwave est à retrouver sans frais supplémentaires sur les versions PC, Switch et mobile de Terra Nil.