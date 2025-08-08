Après deux semaines de grosses promotions, avec un article sorti spécialement pour l’occasion, nous revoilà avec une semaine plus « normale » pour les offres de l’eShop. Au programme, quelques classiques et des jeux très sympathiques à récupérer à des prix intéressants !

Monster Hunter Rise (+Sunbreak)

14,99€ au lieu de 59,99€

Monster Hunter Rise et son DLC Sunbreak sont actuellement en promotion sur l’eShop au prix de 14,99€ au lieu de 59,99€ ! La promotion s’achève le 25 août.

Quand ces deux-là sont en promotion, c’est toujours intéressant. Nous ne présentons plus Monster Hunter Rise qui est devenu presque instantanément un must have de la Nintendo Switch. Avec son DLC, ils proposent un contenu dantesque avec énormément de monstres à chasser. Nous avions mis au jeu de base la note de 9,2 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test du jeu de base ici et celui du DLC là.

Spelunky

3,99€ au lieu de 9,99€

Spelunky à moins de cinq euros ! Le jeu est disponible à 3,99€ au lieu de 9,99€ sur l’eShop jusqu’au 17 août.

Sorti en 2008, Spelunky est un des jeux majeurs des années 2010. Influençant un grand nombre de développeurs, il fut l’un des premiers roguelikes à succès. Cette version Nintendo Switch vous permet de profiter pleinement de ce jeu à la difficulté relevée au gameplay presque parfait. Notre testeur avait mis la note de 8,9 sur 10 à la sortie de la version Switch.

Vous pouvez lire notre test ici.

Mega Man 11

9,89€ au lieu de 29,99€

Mega Man 11 est à dix euros ! Le jeu se trouve sur l’eShop à 9,89€ au lieu de 29,99€ jusqu’au 20 août.

Mega Man 11 est un retour aux sources réussi pour cette licence qui commence à prendre de l’âge. Avec un gameplay précis et sympathique, des graphismes qui donnent la sensation d’évoluer dans un dessin animé et une bande-son au top, nous avons là un superbe jeu pour ceux qui voudraient s’aventurer dans la licence (ou pour les habitués !). Notre testeur lui avait mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Let’s Build a Zoo

6,71€ au lieu de 16,79€

Voici un jeu que nous adorons tout particulièrement. Let’s Build a Zoo est en promotion sur l’eShop à 6,71€ au lieu de 16,79€ jusqu’au 16 août.

Let’s Build a Zoo est un jeu délirant dans lequel nous gérons notre zoo. Cependant, celui-ci est loin d’être dans les « normes » ; vous pouvez aussi bien créer de nouvelles espèces à coup de mutations génétiques ou berner les visiteurs avec de « faux animaux » ! Notre testeuse lui avait mis à sa sortie la note de 7 sur 10. Les DLCs sont aussi en promotion.

Vous pouvez lire notre test ici.

There is No Game: Wrong Dimension

7,79€ au lieu de 12,99€

Nous terminons avec un jeu français, There is No Game: Wrong Dimension, qui est disponible sur l’eShop à 7,79€ au lieu de 12,99€ jusqu’au 11 août (lundi !).

There is No Game: Wrong Dimension est un inclassable. C’est un jeu humoristique point-and-click qui brise les codes du jeu vidéo pour mieux nous amuser. Avec une écriture parfaite, c’est vraiment un plaisir du début jusqu’à la fin de l’expérience. Nous lui avions donné la note de 8,8 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.