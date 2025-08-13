Nihon Falcom sortira The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st sur Nintendo Switch le 19 septembre 2025. Il s’agit d’un remake intégral en 3D de Trails in the Sky (2004), premier chapitre fondateur de la saga des Trails, avec un contenu largement enrichi.

Selon Toshihiro Kondo, président de Falcom, le jeu passe d’une durée d’environ 40 heures pour l’original à près de 80 heures. L’extension des cartes, l’ajout de zones explorables, la structure plus “semi-monde ouvert” et de nombreuses scènes inédites expliquent ce doublement. Les dialogues doublés explosent également tous les records de la série : Estelle et Joshua, autrefois souvent silencieux lors des voyages, bénéficient désormais d’échanges vocaux constants, en ville comme sur le terrain, ainsi que de nouvelles interactions pendant les combats.

Falcom a confié le développement à une équipe plus jeune, avec peu d’intervention directe de Kondo. Ce choix a abouti à un style visuel plus vif et “décomplexé”, à des animations plus expressives, et à une tonalité comique plus marquée, tout en conservant l’atmosphère chaleureuse et la sensation de voyage qui faisaient le charme de l’original.

Le système de combat fusionne l’approche hybride champ/commandes introduite dans Kuro no Kiseki avec les forces du gameplay tactique de l’époque : IA ennemie variée, importance du placement, nécessité d’utiliser les arts magiques contre certains adversaires, et un équilibrage plus exigeant que dans les derniers épisodes. L’Orbment conserve le principe des valeurs élémentaires pour débloquer les arts, mais avec plus de possibilités de personnalisation. Les combats “rapides” (Quick Battle) offrent un accès direct à l’action, tandis que le mode commandes permet une gestion plus fine des stratégies.

Les quêtes annexes sont plus nombreuses et moins cloisonnées : peu de “stoppers” empêchant d’explorer une zone trop tôt, et la possibilité de tomber sur des événements ou dialogues supplémentaires hors du chemin principal. Pour compenser des déplacements plus longs en 3D, un système de voyage rapide est disponible, sauf dans certaines scènes clés.

Kondo explique que ce remake répond à deux objectifs : offrir une porte d’entrée moderne aux nouveaux joueurs, et permettre à l’équipe de se replonger dans la rigueur et la créativité qui caractérisaient les débuts de la série. Il espère ainsi poser des bases solides avant d’attaquer la phase finale de l’histoire des Trails.

