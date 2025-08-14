Pour en savoir plus, rejoignez le livestream de GametechUK qui diffusera Police Simulator – Rush! en direct sur scène le jeudi 21 août de 12h à 13h lors de la gamescom.

Dans Police Simulator – Rush!, les joueurs peuvent affronter jusqu’à sept pilotes avec une sélection de voitures sur le thème de la police et des voleurs. Ces dernières sont équipées de gyrophares pour les véhicules de police et de lumières sous le châssis ainsi que d’une musique entraînante pour les voitures adverses. Pour atteindre la première place, ils devront maîtriser les sauts, se faufiler dans un trafic dense, collecter des pièces et utiliser judicieusement leur accélérateur dans les rues sinueuses de la ville, sur une autoroute très fréquentée et dans des tunnels étroits.

Pour rejoindre la compétition, rendez-vous sur la page de créateur d’astragon Entertainment et rejoignez l’île avec le code 7147-2213-2365.

Police Simulator – Rush! est désormais disponible dans le mode Créatif de Fortnite et peut être sélectionnée gratuitement dans Fortnite, disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™, PC et Mac.

Fortnite est développé par Epic Games et propose une large gamme d’outils permettant de créer des jeux et des expériences de jeu. L’île Police Simulator – Rush! est une île Fortnite créée de manière indépendante et n’est ni sponsorisée, ni promue, ni gérée par Epic Games, Inc.