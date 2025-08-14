Les fans de la célèbre franchise Tales of seront ravis d’apprendre que le prochain remaster prévu sur consoles et PC serait Tales of Xillia. L’information a fuité accidentellement via Bandai Namco Europe, qui a mis en ligne une vidéo semblant destinée au 18 août. La miniature de cette vidéo indiquait clairement que le prochain jeu serait Tales of Xillia. La révélation officielle devrait avoir lieu lundi.

Après plusieurs mois de teasing adressés aux fans, l’éditeur semble avoir montré ses cartes un peu trop tôt. D’après Push Square, il s’agirait bien du prochain titre à bénéficier d’un remaster. Sorti à l’origine sur PS3 en 2011 (au Japon) et 2013 (en Occident), le jeu n’a jamais quitté cette console, ce qui devrait ravir les joueurs qui espéraient un retour.

La fuite proviendrait d’une vidéo mise en ligne par erreur et intitulée Tales of Series News, programmée pour le 18 août 2025. Seuls quelques internautes, dont Lowedeltaa sur X et certains membres du subreddit Tales, ont eu le temps de la voir avant son retrait.

Cette révélation n’est pas totalement surprenante, puisqu’un enregistrement d’un remaster de Xillia avait déjà été repéré en ligne l’été dernier. Toutefois, le titre de la vidéo laisse penser qu’il pourrait y avoir plus qu’une simple annonce de remaster. Reste à savoir si Xillia 2 pourrait être inclus dans le lot.