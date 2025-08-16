Bandai Namco a publié une nouvelle bande-annonce spéciale pour Little Nightmares III, prévue sur Switch et Switch 2 le 10 octobre 2025. Cette vidéo sert de rappel pour les joueurs, retraçant les grands événements de la saga avant l’arrivée de ce troisième chapitre très attendu.

Dans ce nouvel opus, les joueurs suivront Low et Alone, deux enfants prisonniers d’un monde cauchemardesque qui n’a rien d’accueillant pour les plus jeunes. Unis par une profonde amitié, ils devront compter l’un sur l’autre pour espérer trouver une échappatoire. Chacun possède un objet emblématique qui définit son style de jeu : un arc pour Low et une clé à molette pour Alone. Ensemble, ils peuvent explorer les environnements les plus hostiles, franchir des obstacles immenses, se hisser dans des passages secrets et surtout veiller mutuellement sur leur survie.

Le gameplay repose largement sur cette complémentarité. Les flèches de Low permettent d’atteindre des zones en hauteur, de couper des cordes ou d’abattre des ennemis volants, tandis que la clé à molette d’Alone peut assommer, briser des barrières ou interagir avec de gigantesques machines. Que l’on joue en coopération avec un ami ou accompagné d’une IA, la progression dépendra toujours de la capacité des deux personnages à s’entraider.

Mais comme toujours dans Little Nightmares, ce monde est peuplé de créatures effroyables. Les Residents, monstres emblématiques de la série, guettent le moindre faux pas pour capturer les enfants. Chaque décor promet son lot d’angoisses : une partie de cache-cache terrifiante contre le Bébé Monstre dans les ruines de la Nécropole, l’évasion face à des nuées de Scarabsucres dans une sinistre confiserie, ou encore une course désespérée le long de la promenade détrempée d’une fête foraine délabrée.

Au fil de leur cheminement à travers le Spirale, Low et Alone devront affronter non seulement des environnements de plus en plus dangereux, mais aussi des visions traumatisantes issues de leur passé. L’exploration du Nowhere, avec ses déserts hurlants, ses machines infernales, ses manèges cauchemardesques et ses souterrains oubliés, promet une ambiance toujours plus oppressante et mystérieuse. La question reste entière : réussiront-ils à échapper à ce cauchemar sans fin ?

Little Nightmares III sortira le 10 octobre 2025 sur Switch et Switch 2. Les précommandes sont déjà ouvertes sur le site officiel de Bandai Namco.