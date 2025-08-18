Des aperçus de PokémonXP, un évènement pour les fans de Pokémon, de Légendes Pokémon : Z-A, de Pokémon Champions, du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon et plus encore ont été dévoilés lors du plus grand évènement annuel Pokémon

Londres, Royaume-Uni, le 17 août 2025. Au terme d’un week-end compétitif électrisant à Anaheim, en Californie, les Championnats du Monde Pokémon 2025 ont couronné les meilleurs joueurs et joueuses des jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC), de Pokémon GO et de Pokémon UNITE, tandis que celles et ceux qui ont assisté à la cérémonie de clôture ont pu découvrir de nouvelles annonces palpitantes concernant l’univers des Pokémon.

PokémonXP, une nouvelle expérience dédiée aux fans, arrive en 2026 pendant les Championnats du Monde Pokémon en plein centre de San Francisco

Le 28 août 2026, les Championnats du Monde Pokémon passent au niveau supérieur grâce à PokémonXP, une toute nouvelle expérience conçue pour les fans. Cet évènement aura lieu en même temps que les Championnats du Monde Pokémon 2026 au Moscone Center, dans le centre de San Francisco. Les Dresseurs et Dresseuses du monde entier pourront célébrer leur passion pour Pokémon grâce à une vaste sélection d’activités uniques et passionnantes.

De plus, pour la première fois, lors de la finale des Championnats du Monde Pokémon 2026, les concurrents et concurrentes s’affronteront sur une scène légendaire au Chase Center, pendant que les fans remplissent l’arène pour connaître la personne qui remportera les Championnats du Monde Pokémon.

Les passes multijours seront en vente anticipée le 17 septembre 2025. Les fans peuvent trouver davantage d’informations sur PokemonXP.com et sur Pokemon.com/Worlds.

Légendes Pokémon : Z-A : des informations dévoilées sur le Club de Combat Z-A et plus encore

Les Dresseurs et Dresseuses pourront rejoindre le Club de Combat Z-A dans Légendes Pokémon : Z-A afin de participer aux nouveaux combats en réseau récemment dévoilés, ainsi qu’à des combats classés. Dans ces combats en réseau opposant jusqu’à quatre personnes, l’objectif est de mettre K.O. le plus de Pokémon possibles dans le temps imparti.

Dans les combats classés, jusqu’à quatre personnes peuvent s’affronter en ligne[1] depuis n’importe où dans le monde afin de remporter des points. Avec assez de points, les joueurs et joueuses grimpent dans les rangs, en partant du rang Z et jusqu’à potentiellement atteindre le très convoité rang A.​

Il est possible de remporter des récompenses en jeu au terme d’un combat ou lors d’une montée de rang. Des récompenses additionnelles sont également offertes pendant une certaine période suivant la fin d’une saison, en fonction du rang final obtenu. Étant donné que les récompenses varient d’une saison à une autre, il est nécessaire de participer activement à ces combats afin de pouvoir monter en rang et obtenir des récompenses.

Les joueurs et joueuses pourront également profiter de combats privés avec leurs proches en local[2] ou en ligne.

Légendes Pokémon : Z-A sera disponible le 16 octobre 2025 sur les consoles Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Un pack Nintendo Switch 2 + Légendes Pokémon : Z-A Nintendo Switch 2 Edition sera également disponible.

Pokémon Champions au cœur des compétitions du Jeu Vidéo lors des Championnats du Monde Pokémon 2026 à San Francisco : la Méga-Évolution et Méga-Dracolosse disponibles dès la sortie du jeu

Lors des Championnats du Jeu Vidéo Pokémon des Mondiaux 2026 à San Francisco, les intenses affrontements entre Dresseurs et Dresseuses Pokémon du monde entier se dérouleront dans Pokémon Champions.

Après la sortie de Pokémon Champions en 2026, les Dresseurs et Dresseuses pourront participer à des combats classés lors desquels certains Pokémon pourront méga-évoluer, comme Méga-Dracolosse, un Pokémon méga-évolué récemment découvert dans Légendes Pokémon : Z-A.

Pokémon Champions est un jeu téléchargeable sans frais prévu courant 2026 pour Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et appareils mobiles. Plus d’informations sur une version numérique payante de Pokémon Champions sur Nintendo Switch 2 et consoles Nintendo Switch seront communiquées ultérieurement.

Éthernatos et de nouveaux Combat Dynamax débarquent dans Pokémon GO

Ce week-end, les joueurs et joueuses de Pokémon GO présents à Anaheim ont pu découvrir avec surprise l’arrivée du Pokémon légendaire de type Poison et Dragon, Éthernatos, ainsi que le lancement de nouveaux Combats Dynamax qui lui sont dédiés. Ces deux éléments seront disponibles mondialement grâce au Passe GO : Finale Max plus tard ce mois-ci, lors de l’évènement Sombres cieux.

Les cartes Méga-Évolution et une nouvelle rareté « Méga attaque rare » dévoilées pour le JCC Pokémon

Le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon a levé le voile sur la « Méga attaque rare », une nouvelle rareté de carte dont le nom est écrit en katakana et qui rappelle les cartes Pokémon Méga-Évolution-EX de la série XY. Méga-Dracaufeu X-ex, Méga-Gardevoir-ex et Méga-Lucario-ex font partie des cartes « Méga attaque rare » qui arrivent dans le JCC Pokémon.

Un aperçu de Méga-Dracolosse, qui apparaît pour la première fois dans Légendes Pokémon : Z-A, a également été dévoilé. Ce Pokémon fera son entrée dans le JCC Pokémon en tant que Pokémon-ex.

La Méga-Évolution arrive dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket

Les cartes Pokémon-ex Méga-Évolution, dont Méga-Léviator-ex, Méga-Braségali-ex et Méga-Altaria-ex débarquent à l’automne 2025 dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket. De nouvelles informations seront bientôt disponibles sur Pokemon.fr/JCCPocket.

Pingoléon, Sinistrail et Aquali entrent en lice dans Pokémon UNITE

Un aperçu de Pingoléon, Sinistrail et Aquali, prochains combattants à rejoindre la sélection grandissante de Pokémon dans Pokémon UNITE, a été dévoilé. Pingoléon entrera en lice le 19 septembre 2025, avec Sinistrail et Aquali non loin dans son sillage.

Les champions et championnes du monde Pokémon 2025

Après un week-end de combats compétitifs enflammés à Anaheim, en Californie, plusieurs Dresseurs et Dresseuses ont remporté le titre ultime.

Jeu Vidéo — Catégorie junior

1re place : Luke Whittier [US]

2e place : Sosuke Arinori [JP]

Jeu Vidéo — Catégorie senior

1re place : Kevin Han [US]

2e place : Sian Lee [KR]

Jeu Vidéo — Catégorie master

1re place : Giovanni Cischke [US]

2e place : James Evans [US]

JCC — Catégorie junior

1re place : Yuya Okita [JP]

2e place : Jose Cruz Galindo Resendiz [US]

JCC — Catégorie senior

1re place : Fuguan Liao [CN]

2e place : Gabriel Fernandez [BR]

JCC — Catégorie master

1re place : Riley McKay [CA]

2e place : Justin Newdorf [US]

Pokémon GO

1re place : Ved “Beelzeboy” Bamb [IN]

2e place : Leo “P4T0M4N” Marín Torres [ES]

Pokémon UNITE

1re place : PERÚ UNITE [Latin America – South]

2e place : ZETA DIVISION [Japan]