Après un accueil mitigé lors de sa sortie initiale en 2019, Shenmue III revient dans une version enrichie. Baptisé Shenmue III Enhanced, ce nouveau portage est développé sous l’égide de Yu Suzuki et de l’éditeur ININ Games, qui détient désormais les droits d’exploitation de la licence et n’exclut pas d’éventuelles suites.

Prévu sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, le titre proposera une série d’améliorations graphiques et techniques destinées à moderniser l’expérience sans trahir l’esprit original. Les textures sont affinées, les environnements plus détaillés et les temps de chargement drastiquement réduits. Sur les plateformes compatibles, le jeu bénéficiera du support DLSS et FSR pour un rendu en haute qualité sans perte de performance. Le nombre de PNJ dans les rues de Niaowu est augmenté, donnant plus de vie et de densité à l’univers.

Au-delà de l’aspect visuel, plusieurs ajustements de gameplay sont introduits. Un mode caméra « classique », inspiré de Shenmue I et II, sera disponible en complément de la vue moderne. Les joueurs auront la possibilité de restaurer automatiquement leur endurance avant un combat, de franchir plus facilement certains obstacles financiers ou encore de profiter de QTE au timing élargi. Les interactions gagnent en fluidité grâce à la possibilité de passer les cinématiques et d’accélérer les dialogues, tandis que le HUD et les menus ont été repensés pour une navigation plus intuitive.

Tous ces ajouts sont pensés dans une logique de flexibilité : chaque amélioration pourra être désactivée afin de conserver l’expérience d’origine. Les possesseurs du jeu sur PC et PlayStation bénéficieront par ailleurs d’une mise à jour gratuite vers cette édition.

Aucune date de sortie précise n’a encore été communiquée, mais une présentation plus complète est attendue cette semaine à la Gamescom 2025. Shenmue III Enhanced s’annonce ainsi comme l’édition la plus complète de l’épopée de Ryo Hazuki, mêlant fidélité et modernité.