Gloomy Eyes est une aventure cosy-horror singulière chargée d’émotions en solo-coop

ARTE annonce que Gloomy Eyes, une aventure cosy-horror poétique se déroulant dans un monde où le macabre côtoie le magique, sera disponible le 12 septembre 2025 sur PC/Mac (via Steam, Gog et Epic), Xbox Series X|S, PlayStation 5 et Nintendo Switch.

Le jeu raconte l’histoire de deux protagonistes atypiques s’alliant au-delà de leurs différences pour retrouver la lumière dans un monde plongé dans la nuit éternelle. Dans un style artistique évocateur de l’univers de Tim Burton, Gloomy Eyes propose un gameplay solo-coop, les deux personnages pouvant être contrôlés successivement, à travers des puzzles narratifs à résoudre.