Gloomy Eyes est une aventure cosy-horror singulière chargée d’émotions en solo-coop
ARTE annonce que Gloomy Eyes, une aventure cosy-horror poétique se déroulant dans un monde où le macabre côtoie le magique, sera disponible le 12 septembre 2025 sur PC/Mac (via Steam, Gog et Epic), Xbox Series X|S, PlayStation 5 et Nintendo Switch.
Le jeu raconte l’histoire de deux protagonistes atypiques s’alliant au-delà de leurs différences pour retrouver la lumière dans un monde plongé dans la nuit éternelle. Dans un style artistique évocateur de l’univers de Tim Burton, Gloomy Eyes propose un gameplay solo-coop, les deux personnages pouvant être contrôlés successivement, à travers des puzzles narratifs à résoudre.
Gloomy, un garçon zombie attachant, et Nena, une espiègle fille humaine, défient les luttes entre les humains et les morts-vivants. Grâce à leur complicité et leur lien interdit dans ce monde hostile, ils associent leurs compétences respectives en quête du Soleil, qui ne se lève plus, las de la bêtise humaine.
Conçu avec minutie et foisonnant de détails d’un charme macabre, Gloomy Eyes permet aux joueurs d’explorer plusieurs dioramas sous différents angles dans un univers fantasmagorique et délicieusement sombre.
Grâce au gameplay solo-coop, il est possible d’incarner successivement Gloomy ou Nena, d’utiliser leurs compétences individuelles et de surmonter les défis pour découvrir les secrets cachés et résoudre des puzzles narratifs.
Caractéristiques principales :
- Une aventure en solo-coop – Deux personnages à contrôler successivement, Gloomy ou Nena, pour résoudre des puzzles narratifs.
- Des décors aux airs de maison de poupées – Des niveaux créés à la main à explorer sous tous les angles pour dévoiler des secrets cachés et résoudre des énigmes complexes dans des dioramas rotatifs.
- L’âge des ténèbres – Un monde horrifique et poétique, évocateur de l’univers de Tim Burton, d’un charme sombre, sans gore ni sursauts de peur.
Un message sur l’amitié et la différence – Dans un conte délicieusement sinistre, deux personnages que tout sépare s’allient pour retrouver la lumière au cœur d’un conflit entre les humains et les zombies.
Gloomy Eyes sera disponible sur PC et Mac (via Steam, Gog et Epic), Xbox Series X|S, PlayStation 5 et Nintendo Switch le 12 septembre 2025. Langues supportées : Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Espagnol d’Amérique Latine, Chinois Simplifié, Chinois Traditionnel, Coréen, Portugais et Portugais Brésilien.
