Le studio japonais IKINAGAMES, en partenariat avec Happinet, a officialisé la sortie de The Starbites, un RPG de science-fiction qui mêle exploration, combats de mechas et narration dramatique.

Le titre paraîtra au Japon le 16 octobre 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series, au prix de 6 380 yens, avec des éditions physiques prévues pour PS5 et Switch. Par ailleurs, Happinet a révélé qu’une version mondiale, simplement intitulée STARBITES, arrivera début 2026 sur Switch, Switch 2, PS5 et Steam, accompagnée d’une édition limitée comprenant un artbook, une bande-son et plusieurs goodies.

L’histoire transporte les joueurs sur Bitter, une planète désertique ravagée par une guerre interstellaire survenue 45 ans auparavant. Dans ce monde brisé mais porteur d’espoir, on incarne Lukida, une jeune salvager déterminée à quitter sa cité natale, Delight City, pour découvrir la vérité enfouie sous les dunes. Sa quête débute après l’attaque d’un gigantesque robot, déclencheur d’événements qui bouleverseront son destin et celui de toute la planète.

Le gameplay repose sur des combats au tour par tour où les personnages pilotent des mechas personnalisables appelés Motorbots. Chaque machine reflète la personnalité de son pilote et peut être équipée d’armes, de moteurs et de noyaux d’énergie pour affiner les stratégies. Un système original, la jauge Driver’s High, permet d’exécuter des actions enchaînées afin de renverser le cours des affrontements. La progression est intimement liée à la collecte de matériaux et de pièces détachées, utilisés pour renforcer les Motorbots et adapter l’équipe aux défis rencontrés.

L’exploration joue un rôle central. Les vastes étendues désertiques de Bitter abritent des trésors, des composants rares et des secrets narratifs. Delight City sert de base vivante où les habitants partagent informations et ressources. À mesure de l’aventure, les joueurs découvriront des zones cachées, des personnages singuliers et des anomalies technologiques héritées du conflit passé.

Avec plus de 50 cinématiques promises, une direction artistique rétro-futuriste et une bande-son immersive, The Starbites entend combiner héritage du RPG classique et innovations modernes. Entre drames humains, mystères enfouis et batailles épiques, l’expérience vise à séduire autant les amateurs de récits profonds que les passionnés de mécaniques tactiques.