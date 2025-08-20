Dramatic Labs vient d’annoncer la date de sortie de Star Trek: Resurgence sur Nintendo Switch : le jeu narratif interactif sera disponible le 28 août.

Situé peu après la chronologie de Star Trek: The Next Generation, le jeu plonge les joueurs au cœur d’un conflit interstellaire. Une révolte ouvrière menace la paix fragile entre deux civilisations extraterrestres, obligeant Starfleet à intervenir pour éviter une guerre ouverte.

L’aventure est racontée à travers deux perspectives complémentaires. D’un côté, Jara Rydek, Premier Officier de l’U.S.S. Resolute, accompagne l’ambassadeur Spock dans une mission diplomatique visant à trouver une issue pacifique. De l’autre, Carter Diaz, simple membre de l’équipage affecté à l’ingénierie, vit le conflit depuis les coulisses et apporte un regard plus humain et quotidien sur les événements.

Star Trek: Resurgence propose une expérience immersive où chaque décision compte. Les joueurs devront faire face à des choix narratifs complexes et à des séquences d’action authentiques qui influenceront le déroulement de l’histoire de manière subtile et parfois inattendue.