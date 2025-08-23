NIS America, Inc. est ravi d’annoncer son partenariat avec IKINAGAMES Co., Ltd. pour publier un tout nouveau RPG, STARBITES, prévu sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 et Steam.

Le titre sera distribué en France début 2026 par Microids Distribution France dans une superbe édition Deluxe qui comprend :

Le jeu Starbites

La bande son numérique à télécharger

Un mini artbook

Cette édition Deluxe sera disponible début 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

À propos de Starbites

Rejoignez Lukida et ses alliés pour découvrir la vérité enfouie sous les sables de Bitter !

Enfourchez votre Motorbot et partez vers la liberté dans ce tout nouveau RPG, Starbites ! Sur Bitter, une planète désertique ravagée par les séquelles d’une guerre interstellaire, une jeune récupératrice nommée Lukida rêve de s’évader vers les étoiles. Mais une attaque soudaine d’un robot géant déclenche une série d’événements qui bouleverseront sa vie — et le destin de Bitter — à jamais.

Explorez les vastes paysages de Bitter à bord de votre Motorbot et combattez pour la victoire dans un système de combat au tour par tour facile à prendre en main et gratifiant à maîtriser. Constituez votre équipe, équipez vos Motorbots avec du matériel puissant et partez à l’aventure dans les déserts de Bitter ! Quelque part sous les dunes, la vérité sur les événements survenus il y a 45 ans vous attend…

Caractéristiques