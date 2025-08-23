NIS America, Inc. est ravi d’annoncer son partenariat avec IKINAGAMES Co., Ltd. pour publier un tout nouveau RPG, STARBITES, prévu sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 et Steam.
Le titre sera distribué en France début 2026 par Microids Distribution France dans une superbe édition Deluxe qui comprend :
- Le jeu Starbites
- La bande son numérique à télécharger
- Un mini artbook
Cette édition Deluxe sera disponible début 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.
À propos de Starbites
Rejoignez Lukida et ses alliés pour découvrir la vérité enfouie sous les sables de Bitter !
Enfourchez votre Motorbot et partez vers la liberté dans ce tout nouveau RPG, Starbites ! Sur Bitter, une planète désertique ravagée par les séquelles d’une guerre interstellaire, une jeune récupératrice nommée Lukida rêve de s’évader vers les étoiles. Mais une attaque soudaine d’un robot géant déclenche une série d’événements qui bouleverseront sa vie — et le destin de Bitter — à jamais.
Explorez les vastes paysages de Bitter à bord de votre Motorbot et combattez pour la victoire dans un système de combat au tour par tour facile à prendre en main et gratifiant à maîtriser. Constituez votre équipe, équipez vos Motorbots avec du matériel puissant et partez à l’aventure dans les déserts de Bitter ! Quelque part sous les dunes, la vérité sur les événements survenus il y a 45 ans vous attend…
Caractéristiques
- Brisez vos ennemis : Apprenez les faiblesses de vos adversaires, puis brisez leur garde et infligez des dégâts dans un gameplay RPG classique au tour par tour, facile à prendre en main et difficile à lâcher. Utilisez le Driver’s High pour prendre des tours supplémentaires et renverser la situation !
- Envolez-vous avec votre Motorbot : Chaque personnage possède un Motorbot personnel, adapté à sa personnalité et à son style de combat. Lukida pilote un robot équipé d’un lance-pierre, tandis que Gwendoll roule sur une moto volante flashy.
- Des secrets sous les dunes : Les sables de Bitter cachent de nombreux secrets. Découvrez la vérité dans cette histoire poignante de regrets, de vengeance et de pardon.
