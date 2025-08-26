Microids a le plaisir d’annoncer la disponibilité de Space Adventure Cobra – The Awakening, l’adaptation officielle de la série d’animation culte, elle-même inspirée du manga légendaire de Buichi Terasawa.

Développé par le talentueux studio Magic Pockets, ce jeu offre aux joueurs du monde entier l’opportunité unique de revivre les aventures palpitantes de Cobra en explorant les 12 premiers épisodes de la série avec l’un de ses arcs les plus emblématiques : celui du trésor du capitaine Nelson.

Créé en 1978, le cultissime manga Cobra a captivé plusieurs générations de fans par son intrigue complexe et ses rebondissements, notamment grâce à son bras gauche qui renferme une arme redoutable, le rayon Delta, et à son duo iconique formé avec Armanoïde.

Découvrez l’édition physique limitée

Jeu complet

Un artbook physique

Mission bonus “La Roulette de la Mort”

Smoking Skin

Découvrez les éditions numériques du jeu

Edition Gold Digitale (PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch)

Jeu complet

Mission bonus “La Roulette de la Mort”

Smoking Skin

Edition Deluxe Digitale (Steam)

Jeu complet

Mission bonus “La Roulette de la Mort”

Artbook Digital

Bande Originale

Smoking Skin

A propos de Space Adventure Cobra – The Awakening

Incarnez Cobra, le corsaire de l’espace, dans un action-platformer adapté du célèbre anime. Accompagné d’Armanoïde, votre fidèle partenaire, et équipé de votre iconique Rayon Delta, vous devrez lever le voile sur une menace planant sur l’univers tout entier.

Voyagez de planète en planète afin de sauver trois sœurs énigmatiques dont le destin est lié à un fabuleux trésor que convoitent les Pirates de l’Espace.

Utilisez astucieusement les armes et gadgets de Cobra afin de venir à bout de vos ennemis et déjouez les nombreux obstacles des niveaux truffés de pièges qui donneront du fil à retordre à notre trublion de l’espace.

UNE ADAPTATION FIDELE : La 1ère adaptation de Cobra en jeu vidéo sur plateformes modernes : l’histoire de Cobra – The Awakening couvre les 12 premiers épisodes du célèbre anime et en conserve l’esprit avec ses moments de bravoure et l’humour si caractéristiques de la série.

UN UNIVERS SF EXALTANT : Plongez dans un univers SF / Space Opera incontournable et suivez les aventures d'un héros aussi redoutable que charismatique. Au cours de votre périple, vous rencontrerez des personnages hauts en couleur comme les Sœurs Royal ou le redoutable Homme de Verre, nemesis de Cobra.

UN MELANGE D'ACTION ET DE PLATES-FORMES : Visitez de nombreuses planètes exotiques à travers des niveaux remplis de pièges qui mettront vos talents à rude épreuve. Grâce aux aptitudes surhumaines de Cobra, courez, sautez et grimpez sans relâche, et n'hésitez pas à utiliser toutes vos compétences pour éliminer vos ennemis.

UN EQUIPEMENT A LA HAUTEUR : Maîtrisez les armes emblématiques de Cobra comme le redoutable rayon delta ou le Revolver Colt Python 77 afin d'achever les adversaires à vos trousses, mais aussi ses fameux gadgets comme le cigare ou le lance-grappin. Votre arsenal vous sera des plus utiles pour vaincre les puissants boss qui vous barreront la route.

DES MODES DE JEU SOLO ET MULTI : Parcourez le mode Histoire en profitant de 3 niveaux de difficulté qui permettront aux amoureux du genre de relever un défi à la hauteur de leurs attentes et à ceux qui souhaitent avant tout profiter de l'histoire de jouer sans obstacles majeurs. Tentez d'échapper à vos ennemis dans un mode en Coopération pour 2 joueurs.

Le jeu Space Adventure Cobra – The Awakening promet de rester fidèle à l’esprit de la série animée de 1982 tout en apportant une expérience immersive et moderne, spécialement conçue pour les fans de longue date ainsi que pour une nouvelle génération de joueurs. Avec des graphismes fidèles à l’esprit de l’anime, un gameplay dynamique et une narration soignée, ce jeu s’annonce comme un hommage vibrant à l’œuvre de Buichi Terasawa, tout en permettant aux joueurs de s’immerger dans l’univers fascinant et dangereux de Cobra.

Space Adventure Cobra -The Awakening est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.