<pstyle= »text-align: justify; »>Rocket Panda Games confirme la date de lancement du DLC Kaho Shibuya sur toutes les plateformes.

Rocket Panda Games annonce la date de sortie officielle du prochain DLC de Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate (PBBGU) : Kaho Shibuya. Ce DLC sera disponible à partir du 4 septembre 2025 sur PC et consoles.

Le DLC met en vedette Kaho Shibuya, une figure reconnue de la culture pop japonaise et du monde du cosplay, en tant que tout nouveau personnage jouable. Cette magical girl dotée de baguettes de pain et autres pouvoirs de boulangère apporte une touche aussi charmante que destructrice à ce jeu au défilement latéral.

Le DLC Kaho comprend un nouveau personnage jouable, Kaho Shibuya, une magical girl avec des pouvoirs de boulangère mignonne à croquer, disponible en mode Co-op et Battlegrounds. Shibuya en personne prête sa voix au personnage du même nom, en anglais et en japonais. Quatre nouveaux ennemis à affronter dans le tout nouveau niveau ayant pour décor une Los Angeles fictive, aux couleurs d’une convention d’anime, le tout disponible en mode Co-op. Ce DLC ajoute également une musique de niveau spéciale extraite du nouveau single de WiSH, le nouveau single de Phantom Breakers, avec Shibuya apparaissant en tant que chanteuse invitée, et des apparitions tirées de collaborations dans les niveaux : Okamoto Kitchen, le food truck de Los Angeles, et Latte Pocket, la boutique de latte art 3D japonaise.

Le nouveau single de Phantom Breakers, utilisé comme musique de niveau dans le DLC, « WiSH » feat. Kaho Shibuya, est actuellement disponible sur toutes les principales plateformes de musique en streaming.