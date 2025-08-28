Quatre ans après un premier opus déjanté, Taxi Chaos revient avec une suite encore plus explosive. Le studio Current Games, basé aux Pays-Bas, a officiellement annoncé que Taxi Chaos 2 sortira en hiver 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox et PC (Steam / Epic Games Store). Préparez-vous à reprendre le volant dans les rues chaotiques de San Valeda, une ville désormais sous le joug des redoutables TaxiBots.

Une suite plus nerveuse et ambitieuse

Taxi Chaos premier du nom s’était imposé comme un héritier spirituel de Crazy Taxi, mêlant vitesse, cascades et livraisons sous pression. Avec cette suite, Current Games promet un arcade racer plus dense et plus varié, qui pousse encore plus loin l’opposition entre Vinny, le chauffeur vétéran, et les machines qui tentent de prendre sa place.

La ville de San Valeda devient un terrain de jeu plus vivant que jamais, avec un trafic en perpétuelle évolution, des conditions routières changeantes et même des catastrophes globales qui bouleversent chaque course. Entre passagers excentriques, routes fermées, zones interdites et embuscades mécaniques, chaque trajet se transforme en véritable défi.

Dans cet univers, les taxis automatisés contrôlent désormais la circulation. Loin de se contenter de rouler à vos côtés, ils chercheront à vous barrer la route, vous voler vos clients, ou encore vous envoyer dans le décor. À vous de choisir : esquiver leurs attaques pour sauver votre course… ou les affronter directement pour leur rappeler qui domine encore l’asphalte.

Gameplay : vitesse, style et personnalisation

Taxi Chaos 2 mise sur un gameplay résolument arcade, accessible mais bourré de subtilités :