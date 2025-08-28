Fangamer, le développeur Mossmouth et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer que l’OVNI vidéoludique indé UFO 50 bénéficiera d’une sortie en édition physique sur Nintendo Switch, disponible le 20 février 2026.

UFO 50 contient 50 jeux néo-rétro, solo et multijoueur, tous dans des genres très variés, allant du Shoot ’em up au RPG, en passant par des jeux d’énigmes, de plateformes… Les créateurs de Spelunky vous proposent 50 véritables jeux, profonds et variés, 50 expériences toutes différentes unies par un style graphique 8-bit et une conception moderne.

Disponible pour Nintendo Switch, cette édition physique inclura en bonus dans la boîte en plus du jeu sur cartouche une affiche dépliante, une planchette d’autocollants, une impression format carte postale, ainsi qu’un code de téléchargement pour la bande-son.

50 NOUVEAUX JEUX – Il ne s’agit pas de mini ou de microjeux ! Même si leur taille varie, chacun constitue une expérience complète, de l’écran d’accueil aux crédits. Il y a de petits jeux d’arcade, mais vous trouverez aussi des jeux d’aventure en monde ouvert ainsi qu’un JRPG qui pourrait prendre plusieurs heures à terminer.

UN UNIVERS ALTERNATIF – D’après l’histoire d’UFO 50, tous ces jeux ont été créés dans les années 80 par un studio de développement fictionnel méconnu mais en avance sur son temps. Certains titres sont la suite d’autres figurant dans la compilation, et plusieurs personnages apparaissent dans de multiples jeux qui constituent un univers partagé.

UNE BIBLIOTHÈQUE IMMÉDIATE – Chacun de ces 50 titres est disponible dès que vous lancez le jeu ! L’idée vient des cartouches multijeux, des compilations rétro et des après-midi passées chez un ou une camarade, le nez dans sa collection. Papillonnez d’un titre à l’autre : explorer cette compilation fait partie du plaisir !

AUTHENTIQUE MAIS MODERNE – Nous avons choisi avec soin quels éléments moderniser. Tous ces jeux ont en commun une palette unique de 32 couleurs, et nous avons fait très attention à leur donner l’aspect visuel et sonore de vrais titres 8-bit des années 80. À l’inverse, nous tenions à ce qu’UFO 50 soit amusant et étonnant même pour des joueurs modernes, et nous avons donc décidé de ne pas nous laisser limiter par les genres et les conventions du passé.