Découvrez une illustration spéciale et profitez d’une réduction de 70 %

L’éditeur et développeur de jeux vidéo Cygames, Inc. basé à Tokyo est heureux de dévoiler une toute nouvelle illustration ainsi qu’une promotion spéciale pour célébrer le 1er anniversaire de Umamusume: Pretty Derby – Party Dash sorti sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, et Steam®.

Une illustration spéciale pour commémorer le 1er anniversaire du jeu

Umamusume: Pretty Derby – Party Dash a fêté son 1er anniversaire le 30 août et une illustration spéciale a été publiée pour célébrer l’occasion.

Une réduction spéciale de 70 %

Pour célébrer le premier anniversaire du jeu, les éditions Standard et Special d’Umamusume: Pretty Derby – Party Dash sont désormais en vente avec 70 % de réduction**.

Prix

Umamusume: Pretty Derby – Party Dash : 13,50 € au lieu de 44,99 €

au lieu de 44,99 € Umamusume: Pretty Derby – Party Dash Special Edition : 18,00 € au lieu de 59,99 €

Durée de la promotion

Nintendo eShop : jusqu’au 10 septembre à 11h59

PlayStation™Store : jusqu’au 11 septembre à 01h59

Steam® : jusqu’au 10 septembre à 19h00

À propos de Umamusume: Pretty Derby – Party Dash

Dans ce jeu de type « party game », les joueurs forment des équipes composées d’athlètes Umamusume dans un adorable rendu en pixel art afin de participer au Slapdash Grand Prix, un tournoi trépidant comprenant 4 épreuves toutes plus délirantes les unes que les autres.

À propos de Umamusume: Pretty Derby

Umamusume: Pretty Derby est un jeu de simulation issu du Umamusume Project, une franchise multimédia produite par Cygames, comprenant des animes, des mangas, de la musique et des jeux qui racontent les histoires de personnages inspirés de chevaux de course. Avec leurs camarades de classe et leurs entraîneurs, les Umamusume travaillent dur pour réaliser le rêve de tout coureur : remporter la Twinkle Series.

Sorti le 30 août 2024, Umamusume: Pretty Derby – Party Dash est un jeu de type « party game » jouable jusqu’à 4 joueurs en ligne ou en local produit par Cygames, Inc. et développé par ARC SYSTEM WORKS, disponible*** sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, Steam®.