Avis à tous les Dresseurs et Dresseuses ! The Pokémon Company International a réuni les deux Villes Lumière pour un week-end exceptionnel de découverte : les 13 et 14 septembre 2025, Illumis s’invite à Paris.

The Pokémon Company International a révélé aujourd’hui des détails concernant l’expérience immersive gratuite qui aura lieu en plein cœur de Paris les 13 et 14 septembre 2025. Cet évènement à la fois physique et numérique est destiné à toute la famille et mettra en lumière le phénomène fascinant de la Méga-Évolution. ​

Rendez-vous à Westfield Forum des Halles chaque jour de 10:00 à 20:00 pour profiter d’une myriade d’activités consacrées à la Méga-Évolution. Pour la première fois en dehors du Japon, les fans pourront prendre part à une chasse aux tampons dans l’application Pokémon GO. Tout au long du week-end, traversez des lieux incontournables de la ville de Paris, comme les Halles, le musée du Louvre ou encore les Champs-Élysées, et récupérez au passage les sept tampons disséminés. Certains lieux de collecte de tampon seront indiqués par la présence d’un chalet Pokémon : au Jardin Nelson Mandela, Place du Louvre, Place Colette, au Carrousel du Louvre et aux Jardins des Champs-Élysées. Les deux autres lieux de collecte de tampon, identifiables dans l’application Pokémon GO, sont les Halles et le Jardin des Tuileries. Une multitude d’autres activités vous attendent pour découvrir la Méga-Évolution à Westfield Forum des Halles :

Visitez l’office du tourisme d’Illumis, un espace immersif unique au cœur de Westfield Forum des Halles. Vous pourrez y accéder gratuitement et profiter d’une expérience conviviale autour des mécanismes de la Méga-Évolution. Outre les ressources d’apprentissage consacrées à ce phénomène, de nombreuses activités sont prévues, qui vous permettront de vous lancer dans l’aventure de la Méga-Évolution et de vivre Illumis de l’intérieur !

Visitez l'office du tourisme d'Illumis, un espace immersif unique au cœur de Westfield Forum des Halles. Vous pourrez y accéder gratuitement et profiter d'une expérience conviviale autour des mécanismes de la Méga-Évolution. Outre les ressources d'apprentissage consacrées à ce phénomène, de nombreuses activités sont prévues, qui vous permettront de vous lancer dans l'aventure de la Méga-Évolution et de vivre Illumis de l'intérieur ! Jouez à une démo de Légendes Pokémon : Z-A – Nintendo Switch 2 Edition . Pour la première fois à Paris, il sera possible de jouer à Légendes Pokémon : Z-A – Nintendo Switch 2 Edition sur la console Nintendo Switch 2. Deux démos vous attendent dans l'espace de jeu : participez au tournoi du Royale Z-A, puis éprouvez vos talents lors d'un combat contre un Pokémon Méga-Ferox. Êtes-vous apte à réussir ?

Gagnez un voyage au Japon et transformez votre aventure parisienne en un rêve tokyoïte ! Les Dresseurs et Dresseuses qui termineront la chasse aux tampons et partageront leur aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #PokemonGOParis auront une chance de remporter un prix exceptionnel : un voyage pour quatre au Japon ! Parcourez des lieux emblématiques, récupérez les sept tampons dans l'application, faites évoluer votre Salamèche en un Dracaufeu méga-évolué puis participez au concours sur les réseaux sociaux pour tenter de gagner le prix. Toutes les informations, notamment les conditions générales, seront publiées sur notre site dédié à la Méga-Évolution ainsi que sur le blog Pokémon GO.

Combattez dans les zones de combat Pokémon GO : mesurez-vous à d'autres joueurs et joueuses et participez à des défis amusants dans un espace de jeu aux allures de parc.

mesurez-vous à d’autres joueurs et joueuses et participez à des défis amusants dans un espace de jeu aux allures de parc. Obtenez des cartes postales d’Illumis en personne à l’office du tourisme d’Illumis ou en virtuel dans Pokémon GO. Vous pourrez même les personnaliser à l’aide des autocollants de l’évènement, disponibles à la FNAC et à Micromania, ainsi que dans Pokémon GO !Récupérez des goodies pour bien commencer l’aventure : rendez-vous dans l’espace de l’évènement aux Halles pour récupérer le guide de l’évènement, un bandeau cartonné Pikachu et un Pack Loisir du JCC Pokémon.

Enfin, un évènement Pokémon ne serait pas complet sans l’apparition de Pikachu et d’Évoli ! Venez les rencontrer chaque jour à 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 et 18:00 (horaires sujets à modification sur notre site web). En septembre, Paris deviendra le terrain de jeu idéal pour faire des découvertes, nouer des liens, et s’émerveiller devant la Méga-Évolution. Que vous soyez fan de longue date ou que vous débarquiez tout juste dans le monde des Pokémon, cet évènement est fait pour vous.

Rejoignez-nous et prenez part à l’aventure !Inscrivez les dates dans vos agendas, prévenez vos proches et rejoignez-nous pour une aventure Pokémon inoubliable dans les rues de Paris !