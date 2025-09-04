Après plus d’un an d’attente, Dawnfolk se rapproche enfin de sa sortie sur Nintendo Switch et Switch 2. Développé par Darenn Keller, ce jeu indépendant se présente comme un survival builder minimaliste et apaisant, pensé dès le départ pour les consoles portables.

Un portage facilité par Godot et la communauté

Sur Reddit, le créateur a expliqué en détail son expérience du portage. Initialement intimidé par la complexité technique et les contraintes du C++, il a finalement découvert l’existence d’un port Switch gratuit du moteur Godot, disponible pour les développeurs enregistrés auprès de Nintendo. Grâce aux travaux de RAWRLAB Games et notamment de Pablo A. Navarro Reyes, contributeur principal du projet, Darenn Keller a pu obtenir une version jouable en moins de deux jours.

La plus grande partie de son travail a ensuite consisté à :

Corriger des bugs de gameplay .

. Adapter l’expérience aux guidelines Nintendo , comme la suppression du bouton Quit.

, comme la suppression du bouton Quit. Optimiser les performances pour atteindre 60 FPS, via une réduction des appels de rendu, l’utilisation d’atlas pour les sprites, le passage des particules CPU vers GPU et la substitution de certaines lumières par des textures additives.

Le développeur souligne que ce portage, qu’il pensait initialement impossible sans l’aide d’une société tierce, a finalement été rapide, gratuit et enrichissant, ouvrant la voie à d’autres créateurs indépendants.

Un jeu de survie à la fois relaxant et stratégique

Côté gameplay, Dawnfolk combine construction, gestion de ressources et exploration dans un univers envahi par l’obscurité. Le joueur incarne un souverain déchu, déterminé à rebâtir son royaume après l’apparition de gigantesques monolithes de basalte qui ont consumé le monde. L’espoir renaît grâce à la découverte de la Lueur, une créature mystique capable de repousser les ténèbres. Le jeu met en avant une approche accessible et sans lourdeur : pas de tutoriels interminables ni de menus complexes. En une heure, il est possible de passer d’un simple campement à une grande cité.

Parmi les points forts annoncés :

Construction flexible : bâtissez pour survivre, prospérer ou simplement vous détendre.

: bâtissez pour survivre, prospérer ou simplement vous détendre. Gameplay hybride : gestion à grande échelle, mais aussi mini-jeux d’arcade pour récolter des ressources, à la manière des farming sims et RPG.

: gestion à grande échelle, mais aussi mini-jeux d’arcade pour récolter des ressources, à la manière des farming sims et RPG. Modes de jeu variés : temps réel ou tour par tour, avec différents niveaux de difficulté.

: temps réel ou tour par tour, avec différents niveaux de difficulté. Histoire émergente : vos décisions et constructions influencent directement de petites intrigues secondaires.

: vos décisions et constructions influencent directement de petites intrigues secondaires. Expérimentation encouragée : le jeu ne donne pas toutes les réponses, laissant place à la découverte et à la curiosité

Darenn Keller conclut son message par une note personnelle : depuis ses premières parties sur Pokémon Émeraude, il rêvait de créer un jeu sur une console Nintendo. Grâce à ce portage et au soutien de la communauté Godot, ce rêve devient enfin réalité avec l’arrivée prochaine de Dawnfolk sur Switch et Switch 2.

La date de sortie précise n’a pas encore été annoncée, mais le jeu est attendu dès le début de l’année 2025.