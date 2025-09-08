La marque leader de périphériques gaming Turtle Beach Corporation (Nasdaq: TBCH) annonce la sortie de son premier casque gaming sous licence officielle Nintendo Switch™ 2, le Turtle Beach Airlite Fit.

Le Airlite Fit a été lancé quelques mois plus tôt sous licence officielle Switch, le casque Airlite original de PDP étant l’un des trois casques Switch les plus vendus dans le monde(1). Ce nouveau casque Airlite Fit sous licence officielle Nintendo Switch 2 offre la même légèreté, le même confort et la même immersion sonore que les autres modèles de la gamme. Il est désormais doté d’un design officiel Nintendo Switch 2 et se décline dans un nouveau coloris noir charbon, ainsi qu’en blanc et noir. Il est disponible au prix de 24,99€ sur turtlebeach.com et chez les revendeurs participants.

« Nous sommes ravis de lancer le casque Airlite Fit sous licence officielle Nintendo Switch 2 en partenariat avec Nintendo », a déclaré Cris Keirn, PDG de Turtle Beach Corporation. « Avec son prix abordable, sa qualité sonore et son design élégant, l’Airlite Fit est l’accessoire idéal pour les joueurs sur Nintendo Switch 2. »

Bien que tous les modèles du casque gaming filaire Airlite Fit soient compatibles avec la Nintendo Switch 2 ainsi qu’avec les précédentes consoles Nintendo Switch, ce nouveau modèle est sous licence officielle Nintendo Switch 2. Il se décline dans un nouveau coloris noir charbon et arbore le logo officiel de la Nintendo Switch 2 sur l’arceau. Le coloris noir et blanc est également disponible, et une version violette sera commercialisée plus tard en 2025.

Les joueurs vont profiter d’un confort et d’une expérience de jeu incomparables. Conçu en interne et sous licence officielle, ce casque offre un son exceptionnel grâce à des haut-parleurs de 40 mm de très haute qualité, garantissant une expérience immersive aux joueurs occasionnels comme aux compétiteurs. Les coussinets en jersey tressé offrent un confort incroyable, et permettent aux joueurs d’entendre chaque son aigu et grave tout en bloquant efficacement les bruits extérieurs. Le microphone intégré, élégant et antibruit, garantit une communication vocale parfaitement claire et peut être relevé pour couper le son. Grâce à sa prise audio 3,5 mm, le casque est entièrement compatible avec tous les systèmes Nintendo Switch.