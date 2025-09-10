Nintendo of Europe vient tout juste de confirmer la tenue d’un nouveau Nintendo Direct ce vendredi 12 septembre 2025 à 15h00 (heure française, CEST). L’événement, d’une durée annoncée d’environ 60 minutes, sera consacré aux prochaines sorties sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, deux consoles désormais au cœur de la stratégie de la firme japonaise.

Comme toujours, l’attente est à son comble : la communauté s’interroge sur les jeux qui pourraient être présentés, entre nouveaux titres, spin-offs, portages ou encore de potentielles annonces surprises. Avec la Switch 2 fraîchement lancée, ce Direct représente une opportunité idéale pour Nintendo de renforcer son catalogue et de confirmer ses ambitions sur cette nouvelle génération.

La diffusion sera à suivre en direct sur les canaux habituels de Nintendo, mais également sur notre propre chaîne Twitch à l’adresse suivante : https://www.twitch.tv/nintendotown. Une occasion parfaite de partager ensemble l’événement et de réagir en direct à chaque annonce.