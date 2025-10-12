Le studio Gameplay Group a annoncé Avatar Legends: The Fighting Game, un jeu de combat en un contre un prévu pour l’été 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 et PC (Steam). Une première bande-annonce a été dévoilée, offrant un aperçu prometteur de cette nouvelle adaptation de l’univers d’Avatar: The Last Airbender et The Legend of Korra.

Conçu comme un hommage aux grands classiques du genre tout en apportant des idées neuves, Avatar Legends: The Fighting Game repose sur le principe fondamental de la maîtrise des éléments. Le jeu est pensé à la fois pour les débutants et les joueurs expérimentés, cherchant à retranscrire l’énergie et la technique des jeux de combat traditionnels tout en introduisant des mécaniques inédites axées sur la fluidité des déplacements, la réactivité et la précision du gameplay en ligne.

Entièrement dessiné à la main en 2D, le titre vise à préserver le style visuel et l’animation expressive des séries originales. Les développeurs mettent un point d’honneur à capturer la dynamique et l’émotion propres à l’univers d’Avatar, tout en proposant un système de combat moderne et technique.

Parmi les éléments confirmés, on retrouvera :