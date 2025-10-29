Le studio néo-zélandais Unclear Games a dévoilé The Florist, un tout nouveau survival horror à caméras fixes prévu pour 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et PC via Steam. Conçu comme une lettre d’amour aux classiques du genre tout en y intégrant des mécaniques modernes, le jeu promet une expérience aussi belle qu’inquiétante, portée par une direction artistique singulière et un univers envahi par une flore aussi colorée que meurtrière.

Dans The Florist, le joueur incarne Jessica Park, une livreuse de fleurs dont la mission apparemment anodine tourne au cauchemar. Venue déposer une commande de dernière minute dans la petite ville lacustre de Joycliffe, elle se retrouve piégée au cœur d’un désastre sans précédent. Une mystérieuse infection transforme la nature en un ennemi implacable : les plantes envahissent la ville, dévorent ses habitants et métamorphosent leurs victimes en créatures monstrueuses. Face à ce « jardin de l’enfer », Jessica devra survivre, percer les secrets de cette catastrophe et comprendre le plan inhumain qui se cache derrière cette prolifération florale.

Les développeurs promettent une expérience de survival horror fidèle à l’esprit des grands noms du genre, mais enrichie d’innovations contemporaines. Les caméras fixes, soigneusement positionnées, serviront à accentuer la tension tout en valorisant le travail artistique des environnements. Chaque zone de Joycliffe a été conçue à la main pour marier beauté et angoisse, lumière et horreur. Contrairement aux codes sombres et délabrés souvent associés au genre, The Florist mise sur la couleur et la lumière comme vecteurs de malaise, pour créer une ambiance aussi séduisante qu’oppressante.

L’exploration occupera une place centrale, invitant les joueurs à inspecter chaque recoin de la ville et de ses alentours afin de trouver des indices, des objets cachés et des éléments de lore consignés dans un journal intégré au jeu. Ce dernier répertorie aussi bien les découvertes scénaristiques que les données botaniques collectées au fil de l’aventure. Les énigmes promettent d’être ingénieuses et exigeantes, mettant à l’épreuve la perception, la logique et la créativité des joueurs.

Pour faire face à la menace florale, Jessica pourra utiliser un large éventail d’armes, allant de solutions improvisées à des équipements puissants capables de neutraliser les ennemis les plus terrifiants. Ces adversaires évolueront au fil du temps et des cycles jour/nuit, adaptant leurs comportements et leurs capacités à la situation, forçant le joueur à s’adapter en permanence.

Afin de rendre l’expérience accessible à tous, The Florist proposera plusieurs niveaux de difficulté, des options d’accessibilité, un système de sauvegarde automatique via checkpoints, et même un inventaire illimité permettant de tout ramasser sans contrainte. Unclear Games promet également de nombreux bonus cachés et du contenu supplémentaire, fidèle à la tradition des survival horror les plus marquants.