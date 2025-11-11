L’édition 2025 des Game Awards s’apprête à franchir un cap historique : pour la première fois depuis sa création, la cérémonie sera diffusée sur Amazon Prime Video, en plus des plateformes habituelles comme YouTube, Twitch, X et TikTok.

Présenté comme toujours par Geoff Keighley, le grand rendez-vous annuel du jeu vidéo aura lieu le 12 décembre 2025, en direct du Peacock Theater à Los Angeles, de 2 h à 5 h du matin. Au programme : des révélations mondiales, de nouvelles annonces de jeux, des performances musicales, et la participation de nombreuses figures du jeu vidéo et du divertissement, dont plusieurs acteurs de la série Fallout produite par Amazon, qui reviendra prochainement pour une deuxième saison.

Ce partenariat non exclusif avec Amazon marque une première pour l’événement, qui n’avait jusqu’ici été diffusé que sur des plateformes gratuites. Prime Video devient ainsi une nouvelle vitrine mondiale pour les Game Awards, sans modifier leur formule :

“Le show reste exactement le même. Amazon ne change rien à la production — ils nous aident simplement à toucher encore plus de spectateurs”, a précisé Geoff Keighley.

Parmi les nouveautés de cette édition :