Nintendo a publié une courte vidéo teaser confirmant l’arrivée d’un nouveau set LEGO The Legend of Zelda prévu pour 2026. Peu d’informations ont été dévoilées pour l’instant, mais tout laisse penser que cette nouvelle construction mettra en scène Ganon ou Ganondorf, l’emblématique antagoniste de la série.

Dans la vidéo, on aperçoit l’ombre d’une imposante silhouette s’élevant face à LEGO Link, rappelant fortement la forme porcine classique de Ganon. À ses côtés, la présence de Navi, la petite fée iconique, est également visible, tout comme une silhouette de Zelda en arrière-plan — de quoi renforcer la nostalgie des fans de la licence.

Selon plusieurs rumeurs, ce nouveau set serait inspiré de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, l’un des épisodes les plus cultes de la saga. Un précédent rapport évoquait déjà une sortie potentielle en mars 2026, ce qui coïnciderait avec la période de lancement suggérée par ce teaser.