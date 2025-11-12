Chorus Worldwide et Toge Productions ont annoncé la date de sortie officielle de Coffee Talk Tokyo sur Nintendo Switch : les joueurs pourront savourer cette nouvelle aventure narrative à partir du 5 mars 2026.

Ce nouvel opus, présenté comme un chapitre indépendant dans l’univers de Coffee Talk, transporte la série dans un décor entièrement revisité : un café niché dans les rues nocturnes de Tokyo, où humains et créatures fantastiques se retrouvent pour partager leurs histoires autour d’un bon café.

Les joueurs incarnent à nouveau le barista, observateur silencieux et confident de ses clients. Chaque boisson préparée influence subtilement la conversation et la direction que prendra le récit. Cette fois, le jeu introduit la possibilité d’expérimenter avec des boissons chaudes et froides, d’utiliser de nouveaux outils de latte art, dont les pochoirs à paillettes, et d’explorer Tomodachill, un réseau social interne qui révèle des indices sur la vie des habitués du café.

La bande-son, composée par Andrew “AJ” Jeremy – déjà à l’œuvre sur les deux précédents épisodes –, enveloppe l’expérience d’une atmosphère lo-fi jazzy inspirée des nuits d’été tokyoïtes, fidèle à l’ADN contemplatif et apaisant de la série.

Parmi les personnages inédits, on retrouvera notamment Kenji, un kappa ancien salarié reconverti, Vin, l’assistant du barista, et Ayame, une It-girl essayant de trouver sa place dans l’au-delà.

Coffee Talk Tokyo promet ainsi de renouveler la formule avec de nouvelles mécaniques de dialogue, une direction artistique baignée de néons et une ambiance encore plus immersive.

Le jeu sera entièrement localisé en neuf langues : anglais, japonais, portugais brésilien, espagnol, français, allemand, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel.