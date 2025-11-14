Dragami Games a annoncé le report de Lollipop Chainsaw RePOP – Nintendo Switch 2 Edition, initialement attendu en novembre 2025. Le jeu sortira désormais début 2026, un délai que le studio justifie par deux éléments majeurs : l’ajout d’une édition physique et l’intégration d’un mode inédit réservé à la Switch 2.

Ce changement de calendrier intervient après que l’équipe a réévalué la possibilité d’une sortie au format boîte. Grâce au soutien de plusieurs partenaires, des versions physiques sont désormais en préparation pour plusieurs régions. Afin de synchroniser lancement digital et physique, Dragami Games a préféré repousser la date de sortie. Le studio s’excuse auprès des joueurs impatients, tout en affirmant vouloir proposer l’expérience la plus aboutie possible.

Le report s’accompagne d’une annonce qui devrait intéresser les possesseurs de Switch 2 : l’arrivée du “Gun Shooting Mode”, un mode exclusif à la console. Dans cette variante, Juliet est équipée en permanence de son Chainsaw Blaster et élimine les zombies uniquement à distance. Chaque niveau introduit des séquences en “WAVE”, où des hordes d’ennemis déferlent, offrant un gameplay plus nerveux en vue épaule. Le mode inclut également des sections façon rail shooter, ajoutant une dynamique totalement différente du jeu d’origine.

Autre particularité notable : la prise en charge des contrôles “style souris” via les Joy-Con 2, permettant une visée plus intuitive. Le mode se déverrouille après avoir terminé l’Original Mode ou le RePOP Mode.

Sorti pour la première fois en septembre 2024, Lollipop Chainsaw RePOP a depuis étendu sa disponibilité à de nombreuses plateformes et dépassé les 300 000 ventes à la mi-2025.