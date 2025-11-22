Petits et grands adorent se perdre dans des décors plus ou moins chargés, en quête de quelques minuscules objets ou personnages. Jadis, il était impossible de passer au travers de l’illustre « Où est Charlie ? », supplanté de nos jours par les « Cherche et trouve » dont regorgent tous les rayons de nos libraires favoris. Tiny Lands 2 s’immisce donc dans cette brèche ouverte à tous les âges, et retente une nouvelle fois sa chance dans un nouvel opus.

Développé par Hyper Three Studio et édité par Hidden Trap, Tiny Lands 2 s’ouvre sur un menu plutôt chargé mais agréable à l’œil. Telle une table ouverte au petit outillage, le joueur est invité à sélectionner ce qu’il désire faire. Rapidement, une première déception s’installe : le tactile n’est pas fonctionnel. Un comble pour un jeu qui pourrait se jouer avec plaisir du bout des doigts…

Cherche et trouve !

Le principe du titre est très simple et accessible : face à deux environnements « identiques », le but du jeu consiste à repérer les quelques erreurs qui les distinguent. Pour cela, le joueur dispose d’une caméra assez mobile, avec notamment les boutons ZR/R pour le zoom/dézoom, le joystick R pour pivoter et enfin la croix directionnelle pour se déplacer. La touche ZL, quant à elle, propose d’obtenir un indice. Prenons quelques instants pour nous arrêter sur ce choix des touches : la position des mains sur la manette rend l’usage de ZL et ZR assez intuitive pour s’approcher ou se reculer… Or, une simple pression sur la touche ZL déclenche l’arrivée d’un indice. Le titre n’a pas vocation à être punitif, il n’y a donc aucune conséquence directe à accepter un peu d’aide mais les puristes pourraient bien être dérangés dans leur égo ! « Non, je n’avais pas besoin d’aide ! ».

Pourtant, les différences ne sont pas si aisées à découvrir, malgré une certaine redondance entre les tableaux. Il est alors souvent question d’un changement de couleurs, de formes, ou encore de positions. Quelques variantes demandent un sens poussé de l’observation, mais rien d’insurmontable… et puis, « ZL » reste présent pour vous épauler ! Ce dernier n’est en revanche qu’un indice, ne vous attendez pas à avoir tout le travail prémâché ! Une zone devient dès lors bleutée afin de mettre en avant l’endroit où se trouve une des différences restantes : un œil aiguisé reste important (oui, il nous est arrivé plus d’une fois de ne pas réussir à trouver le détail malgré l’indice, oups !). Une seule solution pour rester zen : changer de décor !

Ambiance zen

L’univers de Tiny Lands 2 est assez varié selon les différents tableaux. Ces derniers prennent naissance au sein d’un vaste pan de mur sur lequel sont accrochés de multiples petites tablettes surplombées par divers objets du quotidien. Chaque tablette donne lieu à un tableau de jeu des différences. Le cheminement entre les scènes s’effectue grâce aux étoiles récoltées (pour chacune des différences trouvées). Néanmoins, aucune crainte à ce sujet : il reste assez simple d’obtenir de nombreuses étoiles, et ainsi, de switcher d’un niveau à un autre (ce qui est vivement recommandé afin de pallier un peu à l’ennui !).

L’ambiance générale du titre se veut calme et reposante. Les musiques sont douces, quelques bruitages viennent compléter les scènes, en écho aux différents objets qu’il est possible d’observer. Ainsi, quelques bruits de chantier, d’enfants et bien d’autres à découvrir, viennent ponctuer les recherches.

Les mises en scène de Tiny Lands 2 sont assez variées : nous avons plus d’une fois été surpris par le choix des développeurs. L’univers du papier et de la papeterie nous a tout particulièrement séduit. Certaines scènes sont, bien entendu, bien plus complexes que d’autres…

Néanmoins, face à de tels éloges, il est important de poser quelques bémols…

Alerte « zenophobes »

Globalement, Tiny Lands 2 est un bon jeu qui remplit pleinement son cahier des charges : le joueur dispose bel et bien d’un florilège de dioramas à explorer dans les moindres recoins pour en extraire toutes les différences. Pourtant, une certaine lassitude s’est dégagée de notre expérience après quelques scènes… Un manque certain de dynamisme, de renouvellement véritable, d’une vision très « plan-plan »… autant de points qui nous ont laissés sur notre faim.

Le titre met en avant quelques petits bonus, à commencer par la collecte de pièces de puzzles afin de découvrir quelques surprises que nous tairons puisque laissées dans le secret sur la fiche technique. Le mode photo est présent, mais nous n’en avons guère décelé l’intérêt (mais alors vraiment pas du tout…).

Tiny Lands 2 serait incontestablement plus agréable si certains détails avaient été plus travaillés : à commencer par la maniabilité de la caméra qui se montre parfois un peu nauséeuse. L’absence du tactile est regrettable, et nous aurions apprécié la présence du double curseur afin de pouvoir nous déplacer sur les deux tableaux en même temps. Aussi, quelques petits couacs sont à souligner : nous avons notamment observé un personnage flotter en marge de sa chaise…

En revanche, nous ne pouvons que féliciter les efforts des développeurs afin de rendre leur jeu accessible au plus grand nombre. Les daltoniens (tous les daltoniens !) sont les bienvenus puisqu’il est possible de changer les paramètres du jeu dans le menu dédié.

Suite à un problème d’ordre technique et totalement indépendant de notre volonté, nous n’avons pas été en mesure de tester le multijoueur.

Tiny Lands 2 est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 10 euros environ.

Le saviez-vous ?

De nombreux faits incroyables sont régulièrement mis en évidence sur le daltonisme. Les daltoniens posséderaient une meilleure vision dans l’obscurité. Ils seraient par ailleurs plus sensibles au contraste entre le blanc et le noir dont ils percevraient des nuances plus fines.